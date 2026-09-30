Ο Πένια περνάει καλά στην Ελλάδα και δεν το κρύβει (Photos)

Ο Ινιάκι Πένια ήρθε από την Ισπανία στον Παναθηναϊκό. Άφησε την Μπαρτσελόνα για το «τριφύλλι» κι αυτή η μετάβαση σε κάθε περίπτωση ήταν μια σημαντική απόφαση για τον αθλητή που έχει βγει απ’ τα «σπλάχνα» των «μπλαουγκράνα».

Οι πρώτοι του μήνες στον Παναθηναϊκό, κυλούν εξαιρετικά. Με τον ίδιο να έχει προσαρμοστεί πλήρως στη ζωή στην Ελλάδα, ενώ επαγγελματικά πραγματοποιεί εξαιρετικές εμφανίσεις με το «τριφύλλι».

Το έδειξε κι ο ίδιος, μέσω των φωτογραφιών. Με ανάρτησή του στο Instagram, όπου εμφανίζεται μαζί με την οικογένειά του και φυσικά στο γήπεδο με τους συμπαίκτες του. Δείχνοντας σε όλους πως περνά καλά στην Ελλάδα από κάθε άποψη.

Δείτε την ανάρτηση: