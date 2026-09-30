Μπαρτζώκας: «Περιμένουμε ένα δύσκολο ματς, να μειώσουμε τα λάθη που κάναμε στο Κάουνας»

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας στάθηκε στη μεγάλη ανταγωνιστικότητα της Βίρτους Μπολόνια και στις δυσκολίες που κρύβει η αναμέτρηση, επισημαίνοντας παράλληλα τη σημασία της σωστής διαχείρισης της κόπωσης, λόγω του φορτωμένου προγράμματος του Ολυμπιακού.

Ο τεχνικός των «ερυθρόλευκων» αναφέρθηκε ακόμη στην επιστροφή του Κόρι Τζόζεφ, στις αποφάσεις που καλείται να πάρει σχετικά με το rotation, αλλά και στον ρόλο του Ζαν Μοντέρο. Παράλληλα, υπογράμμισε την ανάγκη για μεγαλύτερη συγκέντρωση και περιορισμό των λαθών, στοιχεία που θεωρεί σημαντικά ενόψει της δύσκολης αναμέτρησης.

Οι δηλώσεις του Μπαρτζώκα:

«Χωρίς αμφιβολία, έχουμε διαπιστώσει ότι η Βίρτους παρότι άλλαξε πρόσωπα και προπονητή, είναι ιδιαίτερα ανταγωνιστική φέτος. Θεωρούμε ότι είναι πολύ καλή αμυντική ομάδα με μεγάλη αθλητικότητα. Επιθετικά παίζει ένα μπάσκετ όχι τόσο μεθοδικό, αλλά η άμυνά της μπορεί να της δώσει ευκαιρίες να τρέξει στο τρανζίσιον. Φυσικά, στην Ιταλία με τον κόσμο της, περιμένουμε ένα δύσκολο ματς, ειδικά εφόσον για εμάς είναι το 5ο παιχνίδι σε 7 ημέρες. Είναι ένας παράγοντας που πρέπει να τον λάβουμε σοβαρά υπόψιν».

Για τα ενεργειακά αποθέματα του Ολυμπιακού:

«Προσπαθούμε να κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε. Παίκτες που καταπονήθηκαν στα προηγούμενα παιχνίδια σήμερα θα είναι off, θα κάνουν μόνο το shootaround αύριο. Προσπαθούμε να διαχειριστούμε την κούραση των παικτών, και τη σωματική και την πνευματική. Εσείς που είσαστε εδώ τα ξέρετε, φτάσαμε αργά, αλλάζουμε συνέχεια ξενοδοχεία, είναι νέα πρόσωπα παντού, οι έδρες είναι δύσκολες, οι ομάδες ανταγωνιστικές.

Αυτή είναι η Ευρωλίγκα, είναι πολύ ωραία πρόκληση για εμάς να ετοιμαζόμαστε γι' αυτά τα παιχνίδια και να έχουμε κίνητρο πάντα, να παίζουμε καλά. Όπως είπαμε όμως είναι σημαντικό να κερδίζουμε αυτή την εποχή, γιατί γνωρίζετε ότι αυτές οι νίκες είναι πολύ σημαντικές πάντα. Μικρή διαφορά νικών και ηττών τελικά δίνει θέση στα playoffs. Όλες οι ομάδες που παλεύουν για τα playoffs έχουν ικανότητες. Ελπίζουμε να είμαστε έτοιμοι και να μειώσουμε τα λάθη που κάναμε χθες, όχι μόνο τα turnovers, αλλά και τα αμυντικά τακτικά λάθη και κάποια προβλήματα που είχαμε στην επικοινωνία».

Για τον Τζόζεφ:

«Θα κάνει κανονικά προπόνηση, και χθες έκανε. Είχαμε στόχο να μην παίξει στο πρώτο ματς και να παίξει στο δεύτερο. Αν δεν προκύψει κάτι άλλο θα είναι κανονικά αύριο στην ομάδα».

Για τις λίγες αλλαγές σε σχήματα στο δεύτερο ημίχρονο του Κάουνας:

«Στο πρώτο ημίχρονο προσπαθώ και εγώ να ανακαλύψω κάποιες πεντάδες που είναι οι πιο λειτουργικές. Πολλές φορές οι αποφάσεις που παίρνει ο προπονητής έχουν να κάνουν και με το πόση αυτοπεποίθηση θέλει να δώσει σε κάποιους παίκτες. Δηλαδή κάποιος που δεν έχει παίξει καλά δεν θέλω να τον βγάλω γρήγορα έξω, θα προτιμούσα να τον κρατήσω. Υπήρχαν παίκτες που δεν ήταν καλοί όταν ξεκίνησε το παιχνίδι αλλά στην εξέλιξη βοήθησαν. Στο δεύτερο ημίχρονο προσπαθήσαμε να κάνουμε rotation βάσει των συνθηκών του παιχνιδιού και όχι τόσο με το ρολόι, γι' αυτό και ο Γουόρντ που ήταν καλός έμεινε μέσα και τα 20 λεπτά. Η συνθήκη ήταν να μπούμε φρέσκοι στο τέλος, αλλά και με την καλύτερη δυνατή πεντάδα για το συγκεκριμένο παιχνίδι και τη συγκεκριμένη μέρα».

Για τον Μοντέρο:

«Είναι μία περίπτωση παίκτη που δεν έχω την παραμικρή αίσθηση είτε στην προπόνηση είτε στο παιχνίδι ότι υπερβάλλει σε κάτι. Δεν νιώθω ότι ποτέ πηγαίνει να κάνει ένα σουτ πάνω σε δύσκολη άμυνα. Ο τρόπος που κινείται και ελίσσεται στον χώρο του δίνει τη δυνατότητα οι περισσότερες αποφάσεις που παίρνει να είναι χωρίς άμυνα επάνω του, γιατί έχει τη δυνατότητα μέσω ντρίμπλας να βρίσκει τον χώρο που θέλει, ενώ ταυτόχρνα βλέπει τις πάσες και τους συμπαίκτες του.