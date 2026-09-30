ΠΑΟΚ: Με Γκρέι η δωδεκάδα για την πρεμιέρα του EuroCup

Στη δωδεκάδα του ΠΑΟΚ βρίσκονται οι Ράικουαν Γκρέι, Ναζ Μήτρου-Λονγκ, Μπριν Ταϊρί, Τζέντι Οσμάν, Κάιλ Αλεξάντερ, Κλίφορντ Ομορούγι, Τρέβορ Χάτζινς, Μάρκους Φόστερ, Νίκος Περσίδης, Μπεν Μουρ, Νικ Καλάθης και Νάσος Μπαζίνας.

Το σημαντικότερο νέο για τον Αντρέα Τρινκιέρι είναι η επιστροφή του Ράικουαν Γκρέι. Ο Αμερικανός ξεπέρασε τον τραυματισμό που τον κράτησε εκτός δράσης για περίπου δύο εβδομάδες και είναι πλέον ξανά διαθέσιμος για τον ΠΑΟΚ.

Ο «Δικέφαλος» θα επιδιώξει να ξεκινήσει με το δεξί τις ευρωπαϊκές του υποχρεώσεις, έχοντας στο πλευρό του τον κόσμο του που αναμένεται να γεμίσει το PAOK Sports Arena.