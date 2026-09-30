Ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς παραθέτει την καθιερωμένη συνέντευξη Τύπου πριν από την αναμέτρηση της Εθνικής Ελλάδας με την Ολλανδία.

Έπειτα από δύο νικηφόρα εκτός έδρας ματς σε Βελιγράδι και Άουγκσμπουργκ, η Εθνική Ελλάδας επέστρεψε στην χώρα μας και προετοιμάζεται για την 3η αγωνιστική της φάσης των ομίλων του Nations League.

Επόμενος αντίπαλος για το αντιπροσωπευτικό μας «συγκρότημα» είναι η Ολλανδία, την οποία θα υποδεχθεί στο γήπεδο της Τούμπας, το βράδυ της Πέμπτης (01/10) στις 21:45. Μία ημέρα πριν τη σέντρα, ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς παραθέτει την καθιερωμένη συνέντευξη Τύπου.

Παρακολουθήστε σε live streaming τη συνέντευξη Τύπου του Ομοσπονδιακού κόουτς από το επίσημο κανάλι της Εθνικής Ελλάδας στο YouTube: