Παναθηναϊκός - Βιλερμπάν: Με πέντε βασικές απουσίες οι «πράσινοι» - Η 11άδα του Ομπράντοβιτς

Ο Παναθηναϊκός AKTOR υποδέχεται τη Βιλερμπάν (30/09, 21.15) για τη 2η αγωνιστική της EuroLeague και στόχος του είναι να κάνει το 2 στα 2 στη διοργάνωση, μετά την εμφατική νίκη της πρεμιέρας.

Παράλληλα, οι «πράσινοι» καλούνται να αφήσουν πίσω τους την ήττα από τον ΠΑΟΚ στο Super Cup και να πάρουν ψυχολογία, ενόψει του δεύτερου αγώνα της πρώτης φετινής «διαβολοβδομάδας», με τη Μακάμπι Τελ Αβίβ την ερχόμενη Παρασκευή (2/10).

Ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς έχει πολλά προβλήματα να διαχειριστεί. Πέραν των σταθερά απόντων Κέντρικ Ναν, Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις, Κώστα Σλούκα και Μουσταφά Φαλ, εκτός δράσης έχει τεθεί και ο Χουάντσο Ερνανγκόμεθ.

Η 11άδα του Παναθηναϊκού για το παιχνίδι απέναντι στη Βιλερμπάν: Παναγιώτης Καλαϊτζάκης, Σιλβέν Φρανσίσκο, Δημήτρης Μωραΐτης, Μπράνκου Μπάντιο, Λευτέρης Μαντζούκας, Νίκος Ρογκαβόπουλος, Τζέριαν Γκραντ, Ματίας Λεσόρ, Ίζακ Μπόνγκα, Γκερσόν Γιαμπουσέλε, Ντίνος Μήτογλου.