ΠΑΟΚ - Μανρέσα: Προσωρινή διακοπή στο ματς λόγω του ύψους της μπασκέτας
Απρόοπτο στην πρεμιέρα του ΠΑΟΚ στο EuroCup, καθώς η αναμέτρηση με τη Μανρέσα διακόπηκε προσωρινά στο 28ο λεπτό λόγω προβλήματος με το ύψος της μίας μπασκέτας.
Απρόοπτο σημειώθηκε στο 28ο λεπτό της αναμέτρησης του ΠΑΟΚ με τη Μανρέσα για την πρεμιέρα του EuroCup
Συγκεκριμένα, οι άνθρωποι της ισπανικής ομάδας εξέφρασαν την ένστασή τους, θεωρώντας πως η μία μπασκέτα βρισκόταν σε διαφορετικό ύψος από την άλλη.
Το παιχνίδι διακόπηκε προκειμένου να ελεγχθεί το ζήτημα και να γίνουν οι απαραίτητες διορθώσεις. Η καθυστέρηση αναμένεται να διαρκέσει περίπου δέκα λεπτά, μέχρι να αποκατασταθεί το πρόβλημα και να συνεχιστεί κανονικά η αναμέτρηση.