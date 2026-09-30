· Μανρέσα · ΠΑΟΚ

ΠΑΟΚ - Μανρέσα: Προσωρινή διακοπή στο ματς λόγω του ύψους της μπασκέτας

Απρόοπτο στην πρεμιέρα του ΠΑΟΚ στο EuroCup, καθώς η αναμέτρηση με τη Μανρέσα διακόπηκε προσωρινά στο 28ο λεπτό λόγω προβλήματος με το ύψος της μίας μπασκέτας.

ΠΑΟΚ - Μανρέσα: Προσωρινή διακοπή στο ματς λόγω του ύψους της μπασκέτας
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Απρόοπτο σημειώθηκε στο 28ο λεπτό της αναμέτρησης του ΠΑΟΚ με τη Μανρέσα για την πρεμιέρα του EuroCup

Συγκεκριμένα, οι άνθρωποι της ισπανικής ομάδας εξέφρασαν την ένστασή τους, θεωρώντας πως η μία μπασκέτα βρισκόταν σε διαφορετικό ύψος από την άλλη.

Το παιχνίδι διακόπηκε προκειμένου να ελεγχθεί το ζήτημα και να γίνουν οι απαραίτητες διορθώσεις. Η καθυστέρηση αναμένεται να διαρκέσει περίπου δέκα λεπτά, μέχρι να αποκατασταθεί το πρόβλημα και να συνεχιστεί κανονικά η αναμέτρηση.

COMMENTS
LATEST NEWS
22:11 ΜΠΑΣΚΕΤ

ΠΑΟΚ - Μανρέσα 93-78: Όσμαν και Ταϊρί «λύγισαν» τους Ισπανούς στην πρεμιέρα του EuroCup

21:59 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ρεάλ Μαδρίτης: Περνάει την πόρτα του χειρουργείου ο Ασένσιο

21:37 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Τσάβι: «H Ελλάδα έπαιξε πολύ καλά και έχει πολύ ταλέντο, εξαιρετική δουλειά ο Γιοβάνοβιτς»

21:27 NBA

ΝτιΆντζελο Ράσελ: Αφήνει το NBA και μετακομίζει στην Κίνα

21:25 ΜΠΑΣΚΕΤ

ΠΑΟΚ - Μανρέσα: Προσωρινή διακοπή στο ματς λόγω του ύψους της μπασκέτας

21:15 EUROLEAGUE

Παναθηναϊκός: Στην κυκλοφορία τα εισιτήρια για τη Μακάμπι Τελ Αβίβ

21:05 EUROLEAGUE

Παναθηναϊκός – Βιλερμπάν: LIVE η αναμέτρηση της EuroLeague στο Telekom Center Athens

20:57 EUROLEAGUE

Παναθηναϊκός AKTOR – Βιλερμπάν: Τα είπαν Παρθενόπουλος – Πάρκερ πριν το ματς

20:55 EUROLEAGUE

Μακάμπι Τελ Αβίβ – Μπεσίκτας: LIVE η αναμέτρηση της Euroleague

20:43 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ρονάλντο: Αποχώρησε από την προπόνηση της Πορτογαλίας πριν τη Δανία (video)

20:27 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Στην τελική ευθεία η μεταγραφή του Σμόλινγκ στην Πόρτο

20:19 EUROLEAGUE

Παναθηναϊκός - Βιλερμπάν: Με πέντε βασικές απουσίες οι «πράσινοι» - Η 11άδα του Ομπράντοβιτς

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Newsbomb.gr Queen.gr Gossip-tv.gr astrology.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved
photo
Δείτε τη λίστα σας