Ρεάλ Μαδρίτης: Περνάει την πόρτα του χειρουργείου ο Ασένσιο

Ισπανικά ΜΜΕ ανέφεραν ότι ο χρόνος αποθεραπείας του θα κυμανθεί μεταξύ δύο και τεσσάρων μηνών, εφόσον η επέμβαση εξελιχθεί βάσει προγράμματος.

Ο 23χρονος Ασένσιο ταλαιπωρείται από τραυματισμό από την αρχή της σεζόν και δεν συμπεριλήφθηκε στις αποστολές της Ρεάλ Μαδρίτης για τους πέντε πρώτους αγώνες.

Την περασμένη σεζόν κατέγραψε 34 συμμετοχές με τη Ρεάλ, ωστόσο έχασε τη θέση του στη βασική ενδεκάδα κατά τους τρεις τελευταίους μήνες της αγωνιστικής περιόδου.