ΝτιΆντζελο Ράσελ: Αφήνει το NBA και μετακομίζει στην Κίνα

Ο ΝτιΆντζελο Ράσελ ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο στην καριέρα του, αφήνοντας για πρώτη φορά τις ΗΠΑ και το NBA, έπειτα από 11 χρόνια, προκειμένου να συνεχίσει την καριέρα του στην Κίνα και την CBA.

Ο 30χρονος γκαρντ συμφώνησε με τους Σανγκάη Σαρκς, έχοντας μείνει ελεύθερος από τους Μέμφις Γκρίζλις. Την περασμένη σεζόν αγωνίστηκε σε 26 παιχνίδια με τους Ντάλας Μάβερικς, καταγράφοντας κατά μέσο όρο 10,2 πόντους, 2,3 ριμπάουντ και 4 ασίστ.

Ο Αμερικανός γκαρντ επιλέχθηκε στο Νο. 2 του NBA Draft του 2015 από τους Λος Άντζελες Λέικερς. Δύο χρόνια αργότερα μετακόμισε στους Μπρούκλιν Νετς, με τους οποίους έγινε All Star το 2019, ενώ στη συνέχεια φόρεσε τις φανέλες των Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς και Μινεσότα Τίμπεργουλβς.

Το 2023 επέστρεψε στους Λέικερς, ενώ το καλοκαίρι του 2025 μετακόμισε στο Ντάλας. Τον περασμένο Φεβρουάριο έγινε ανταλλαγή στους Ουάσινγκτον Γουίζαρντς, χωρίς ωστόσο να αγωνιστεί με την ομάδα, και πλέον θα συνεχίσει την καριέρα του στην Κίνα.