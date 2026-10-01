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Παναθηναϊκός: Άχαστος ο Ρογκαβόπουλος πίσω από τα 6,75 στην προπόνηση των «πράσινων» (video)

Ο Νίκος Ρογκαβόπουλος έδειξε την εκτελεστική του δεινότητα πίσω από τα 6,75 μέτρα στη σημερινή προπόνηση του Παναθηναϊκού ενόψει Μακάμπι Τελ Αβίβ.

Παναθηναϊκός: Άχαστος ο Ρογκαβόπουλος πίσω από τα 6,75 στην προπόνηση των «πράσινων» (video)
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Ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει τη Μακάμπι Τελ Αβίβ την Παρασκευή (02/10, 21:15), με στόχο τη δεύτερη νίκη τους στην πρώτη διπλή αγωνιστική της φετινής EuroLeague.

Ο Νίκος Ρογκαβόπουλος έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στα σουτ τριών πόντων, έναν τομέα στον οποίο έχει ξεχωρίσει για την ικανότητά του. Ο διεθνής φόργουορντ έδειξε ξανά την εκτελεστική του δεινότητα πίσω από τα 6,75 μέτρα, ενόψει της αναμέτρησης με τη Μακάμπι.

https://www.instagram.com/reel/Dd88V_tuoKI/
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