Παναθηναϊκός: Άχαστος ο Ρογκαβόπουλος πίσω από τα 6,75 στην προπόνηση των «πράσινων» (video)

Ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει τη Μακάμπι Τελ Αβίβ την Παρασκευή (02/10, 21:15), με στόχο τη δεύτερη νίκη τους στην πρώτη διπλή αγωνιστική της φετινής EuroLeague.

Ο Νίκος Ρογκαβόπουλος έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στα σουτ τριών πόντων, έναν τομέα στον οποίο έχει ξεχωρίσει για την ικανότητά του. Ο διεθνής φόργουορντ έδειξε ξανά την εκτελεστική του δεινότητα πίσω από τα 6,75 μέτρα, ενόψει της αναμέτρησης με τη Μακάμπι.