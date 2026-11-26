Το… σύνθημα στους ποδοσφαιριστές του για τη «μάχη» απέναντι στους «ροσονέρι» έστειλε ο Ιμανόλ Αλγκουαθίλ. Ο Βάσκος τεχνικός, κατά τη διάρκεια της τελευταίας προπόνησης των «ερυθρόλευκων» στο Ρέντη, μίλησε στους παίκτες του και ήταν ξεκάθαρος για τις σκέψεις του και αυτά που θέλει να έχουν οι Πειραιώτες στον αγώνα.

Όπως είχε γίνει και μερικές ώρες νωρίτερα, κατά τη συνέντευξη Τύπου, ο Ισπανός προπονητής επανέλαβε στους παίκτες του Ολυμπιακού πως δεν υπάρχουν δικαιολογίες στο ματς με τους Ιταλούς, αναφορικά με τις κομβικές απουσίες της ελληνικής ομάδας, ενώ ζήτησε απόλυτη συγκέντρωση.

«Δεν θα ψάξουμε δικαιολογίες, όσοι είμαστε εδώ πρέπει να είμαστε έτοιμοι για να τα δώσουμε όλα. Παίζουμε στο γήπεδό μας, θέλουμε να ευχαριστήσουμε τον κόσμο μας, πάμε για τη νίκη. Αυτό που θέλω είναι όσοι αγωνιστούν να είναι συγκεντρωμένοι και να τα δώσουν όλα μέσα στο γήπεδο και όσοι πάλι δεν παίξουν πάλι θέλω να είναι υποστηρικτικοί, να δείξουμε ότι είμαστε ομάδα», ήταν μεταξύ άλλων τα λόγια του προς τους «ερυθρόλευκων».

Όσον αφορά στα πλάνα του για την αρχική ενδεκάδα στο Ολυμπιακός - Μίλαν, ο Ιμανόλ Αλγκουαθίλ φαίνεται πως δεν πρόκειται να αλλάξει τον σχεδιασμό του, στην προσπάθειά του να «καλύψει» το κενό στη μεσαία γραμμή.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ένα σενάριο που συγκεντρώνει μεγάλες πιθανότητες είναι η μετατόπιση του Παναγιώτη Ρέτσου στο κέντρο, δίπλα από τον Ρέμο Φρόιλερ. Σ’ αυτό το ενδεχόμενο, ο Νταβίντ Κάρμο αναμένεται να είναι ο παρτενέρ του Λορένζο Πιρόλα στο κέντρο της άμυνας, με τους Μανώλη Σάλιακα και Μπρούνο Ονιεμαέτσι, στα άκρα, συμπληρώνοντας την τετράδα μπροστά από τον Στέφαν Ορτέγκα.

Όσον αφορά στην επίθεση, οι Αρμάντο Γκονζάλες και Ρόμαν Γιάρεμτσουκ εκκινούν από την ίδια… αφετηρία για την κορυφή της γραμμής κρούσης, με τους Κώστα Φορτούνη, Ζότα Σίλβα και Ζέλσον Μάρτινς να συμπληρώνουν την τριάδα πίσω από τον μοναδικό προωθημένο.

Ένα ακόμα σενάριο με αυξημένες πιθανότητες είναι η παραμονή του Παναγιώτη Ρέτσου στο κέντρο της άμυνας, δίπλα στον Λορένζο Πιρόλα, με τους Νταβίντ Κάρμο και Μάρκους Πέντερσεν να «μάχονται» για τη θέση δίπλα στον Ρέμο Φρόιλερ, ενώ λιγότερο πιθανό είναι το σενάριο με τριάδα στην άμυνα, ήτοι τους Παναγιώτη Ρέτσο, Λορένζο Πιρόλα και Νταβίντ Κάρμο, φουλ μπακ τους Μανώλη Σάλιακα και Μπρούνο Ονιεμαέτσι και τον Γκουστάβο Σα δίπλα από τον Ελβετό μέσο στον άξονα.