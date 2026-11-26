Με αφορμή την παρουσία των «πράσινων» στη Δανία για την ευρωπαϊκή αναμέτρηση, ο τεχνικός του Παναθηναϊκού αναφέρθηκε στη δίψα του συλλόγου για την κατάκτηση του πρωταθλήματος, στην ιδιαίτερη σχέση με τους φιλάθλους, αλλά και στην προηγούμενη θητεία του στην Κοπεγχάγη, αφήνοντας ανοιχτό το κεφάλαιο της επιστροφής του στην ομάδα.

Ο Δανός προπονητής χαρακτήρισε θετικό το ξεκίνημά του στην Ελλάδα, στάθηκε στις μεγάλες απαιτήσεις που υπάρχουν στον Παναθηναϊκό και παραδέχθηκε ότι η αναγνωρισιμότητά του στην Αθήνα είναι πολύ μεγαλύτερη σε σχέση με τη Δανία. Παράλληλα, ξεκαθάρισε ότι δεν έχασε ποτέ την πίστη στις προπονητικές του δυνατότητες, παρά τις δυσκολίες που αντιμετώπισε στο τελευταίο διάστημα της συνεργασίας του με την Κοπεγχάγη.

Αναλυτικά η συνέντευξη του Τζέικομπ Νίστρουπ στην «Tipsbladet»:

Είναι ωραίο που βρίσκεσαι ξανά στη Δανία;

«Είναι υπέροχο. Εχουμε ακριβώς πίσω μας το στενό του Ερεσουντ και αυτό είναι κάτι ξεχωριστό, ακόμη κι αν έξω κάνει κρύο. Είναι όμορφο που βρίσκομαι ξανά σε δανέζικο έδαφος».

Επιστρέφεις με ψηλά το κεφάλι, έχοντας 23 παιχνίδια με τον Παναθηναϊκό και μόλις μία ήττα. Πώς θα περιέγραφες το ξεκίνημά σου στην Ελλάδα;

«Ηταν καλό και έχουμε πραγματοποιήσει καλές εμφανίσεις. Εχουμε φέρει πολύ ενδιαφέροντες ποδοσφαιριστές στον σύλλογο και, χωρίς να θέλω να περιαυτολογήσω, στις περισσότερες περιπτώσεις έχουμε παρουσιάσει καλή εικόνα στα παιχνίδια μας».

Σε τι είδους σύλλογο έχεις έρθει;

«Είναι ένας πολύ υπερήφανος σύλλογος, με τεράστιο ενδιαφέρον γύρω του και πάρα πολλούς οπαδούς. Είναι ένας σύλλογος που διψά για την κατάκτηση του ελληνικού πρωταθλήματος και μπορώ να σας διαβεβαιώσω ότι μας το υπενθυμίζουν καθημερινά, κάθε φορά που κυκλοφορούμε στους δρόμους. Είναι ένας τεράστιος σύλλογος, με μεγάλες προοπτικές και καλές βάσεις».

Ο Παναθηναϊκός δεν αγωνίζεται σε ένα από τα τέσσερα κορυφαία πρωταθλήματα της Ευρώπης. Τι ήταν αυτό που τον έκανε ελκυστικό για σένα;

«Το μέγεθος του συλλόγου. Το γεγονός ότι πρόκειται για μια μεγάλη ομάδα, που πρέπει να διεκδικεί τίτλους και να αγωνίζεται στην Ευρώπη. Το να έχεις πίεση στους ώμους σου. Οταν αποχώρησα από την Κοπεγχάγη, έφυγε ένα μεγάλο βάρος ευθύνης από πάνω μου και ίσως αυτό να ήταν ευχάριστο για μερικές εβδομάδες. Ωστόσο, είχα θέσει ως προϋπόθεση στον εαυτό μου να επιστρέψω αμέσως στη δουλειά και ο Παναθηναϊκός επικοινώνησε πολύ γρήγορα μαζί μου».

Βλέπουμε συχνά ακραίες εικόνες από το ελληνικό ποδόσφαιρο. Πώς το έχεις βιώσει; Είναι σαν την Αγρια Δύση;

«Οι αγώνες έχουν τεράστια ένταση και πάθος. Είναι φανταστικό να αποτελείς μέρος όλου αυτού. Οσον αφορά τις προκαταλήψεις που έχουμε στη Δανία, στις οποίες μπορώ να πω ότι συμμετείχα κι εγώ, τώρα που παρακολουθώ το δανέζικο ποδόσφαιρο από απόσταση, μπορώ να πω ότι μπορεί εδώ να έχουμε μια συγκεκριμένη άποψη για το πώς είναι ή δεν είναι τα πράγματα στην Ελλάδα, αλλά υπάρχουν και πράγματα στο δανέζικο πρωτάθλημα με τα οποία οι Ελληνες θα γελούσαν».

Τι θα μπορούσε να είναι αυτό;

«Μπορείς να το μαντέψεις μόνος σου. Υπάρχει, όμως, τεράστιο πάθος και πρόκειται για μια διαφορετική κουλτούρα. Τα πράγματα είναι λίγο πιο έντονα στον Νότο και δεν πρέπει να τους το στερήσουμε αυτό. Πρέπει να μπορείς να λειτουργείς μέσα σε αυτό το περιβάλλον».

Υπάρχει μεγάλη δημοσιότητα όταν είσαι προπονητής της Κοπεγχάγης. Είναι ακόμη πιο έντονα τα πράγματα στον Παναθηναϊκό;

«Ναι. Πρέπει να το συνηθίσεις. Μιλούσα μάλιστα λίγο νωρίτερα με τον Στέφαν Μάντσεν, όταν προσγειωθήκαμε στη Δανία. Είναι απίστευτο να σκέφτεσαι ότι, παρόλο που είμαστε Δανοί, είμαστε περισσότερο αναγνωρίσιμοι στην Ελλάδα. Εκεί δεν μπορώ να κυκλοφορήσω μόνος μου, ενώ στη Δανία μπορώ. Και μπορώ να σας διαβεβαιώσω ότι αυτό έχει αρκετά μεγάλα πλεονεκτήματα. Είναι κάτι ιδιαίτερο, αλλά λέει πολλά για τις διαφορές ανάμεσα στον Βορρά και τον Νότο, τόσο για τα θετικά όσο και για τα αρνητικά. Αγαπώ την Κοπεγχάγη, μου άρεσε πολύ να ζω εκεί και μου λείπει. Αλλά αγαπώ επίσης τη ζωή στην Αθήνα».

Πώς διαχειρίζεσαι το γεγονός ότι δεν μπορείς να κυκλοφορήσεις ανενόχλητος;

«Το αντιμετωπίζω με χαμόγελο. Γνωρίζω από τη θητεία μου στην Κοπεγχάγη ότι τα πράγματα αλλάζουν πολύ γρήγορα στο ποδόσφαιρο. Υπάρχουν σκαμπανεβάσματα και πιθανότατα θα υπάρξουν και στην Ελλάδα. Τότε, ίσως ο κόσμος να κρατάει λίγο μεγαλύτερες αποστάσεις από εμένα».

Οταν αποχώρησες από την Κοπεγχάγη, ήταν μια δύσκολη περίοδος τόσο για σένα όσο και για την ομάδα. Υπήρξε κάποια στιγμή που άρχισες να αμφιβάλλεις για τον εαυτό σου ή να χάνεις την αυτοπεποίθησή σου;

«Οχι. Γνωρίζω ότι είμαι ένας ικανός προπονητής, επομένως δεν επηρεάζεται η αυτοπεποίθησή μου. Σήμερα έχουμε 12 ικανούς προπονητές στο δανέζικο πρωτάθλημα και κάποιοι από εκείνους που αντιμετωπίζουν δυσκολίες αυτή την περίοδο είχαν στο παρελθόν φανταστικές πορείες σε άλλες ομάδες. Αντίστοιχα, κάποιοι από εκείνους που τα πηγαίνουν εξαιρετικά τώρα έχουν περάσει και δύσκολες στιγμές. Επομένως, το αν είσαι καλός ή κακός προπονητής δεν εξαρτάται από το αν τα πράγματα πηγαίνουν καλά ή άσχημα σε μια δεδομένη χρονική στιγμή.

Ηταν προφανές ότι η συνεργασία μου με την Κοπεγχάγη θα μπορούσε να είχε ολοκληρωθεί τον Δεκέμβριο, όταν είχαμε προκριθεί στα ημιτελικά του Κυπέλλου. Αυτό θα ήταν καλύτερο τόσο για τη δική μου φήμη όσο και για την Κοπεγχάγη. Δεν συνέβη και πιστεύω ότι τόσο εγώ όσο και ο σύλλογος μάθαμε από αυτό. Οσον αφορά την αυτοπεποίθησή μου, γνωρίζω πολύ καλά ότι η τελευταία περίοδος στην Κοπεγχάγη ήταν πολύ κάτω από το επίπεδο που έπρεπε. Ωστόσο, θα κοιτάζω επίσης πίσω σε τρία όμορφα χρόνια, κατά τη διάρκεια των οποίων πετύχαμε ιστορικά αποτελέσματα».

Πώς είναι να πηγαίνεις σε έναν σύλλογο του εξωτερικού, έχοντας τη δυνατότητα να ξεκινήσεις από λευκό χαρτί;

«Μερικές φορές, ως προπονητής, έχεις ανάγκη από ένα νέο ξεκίνημα. Το ίδιο μπορεί να συμβεί και σε έναν ποδοσφαιριστή. Αρκεί να κοιτάξει κανείς την Κοπεγχάγη και τα αποτελέσματά της από τη στιγμή που αποχώρησα. Ανεξάρτητα από το πόσο με εκτιμούσαν, είχαν κι εκείνοι ανάγκη από μια νέα ματιά στα πράγματα. Ετσι είναι το ποδόσφαιρο και δεν ντρέπομαι γι' αυτό».

Εξακολουθείς να παρακολουθείς το δανέζικο πρωτάθλημα;

«Ναι, φυσικά. Για μένα, το δανέζικο πρωτάθλημα είναι το καλύτερο πρωτάθλημα στον κόσμο. Είναι αυτό με το οποίο μεγάλωσα, ακούγοντας τους αγώνες στο ραδιόφωνο του P3, όταν καθόμουν στο πίσω κάθισμα του αυτοκινήτου των γονιών μου στον αυτοκινητόδρομο. Το παρακολουθώ όσο περισσότερο μπορώ. Διαβάζω τις ειδήσεις και βλέπω τα στιγμιότυπα των αγώνων».

Δεν αισθάνεσαι ότι σου λείπει ένας σωστός αποχαιρετισμός στην Κοπεγχάγη;

«Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο. Αλλά πότε θα έπρεπε να είχε γίνει αυτό; Θα ήταν επίσης παράξενο να εμφανιστώ ξανά εκεί, από τη στιγμή που η ομάδα είχε αρχίσει να βρίσκει τα αποτελέσματα που ήθελε. Είχα την ευκαιρία να αποχαιρετήσω τους ανθρώπους του συλλόγου με έναν όμορφο και σωστό τρόπο. Ο Μπο Σβένσον ήταν εξαιρετικός απέναντί μου, καθώς μου έδωσε μερικές ημέρες μετά την πρόσληψή του για να πω αντίο. Ωστόσο, κάποια στιγμή πρέπει να κλείσει αυτό το κεφάλαιο».

Τώρα που βρισκόμαστε εδώ, στο ξενοδοχείο Marienlyst, με το Ερεσουντ ακριβώς πίσω μας, υπάρχει κάτι που σου λείπει από τη Δανία;

«Είναι η πατρίδα μου. Είχα επιστρέψει κατά τη διάρκεια μιας διακοπής για τις υποχρεώσεις των εθνικών ομάδων και ήθελα να πάω στο κρεοπωλείο Slagter Lund, στην οδό Peter Bangs Vej. Ηταν πραγματικά λίγο παράξενο να περνάω μπροστά από το προπονητικό κέντρο της Κοπεγχάγης χωρίς να στρίβω δεξιά, όπως συνήθιζα. Φυσικά και μου λείπουν οι φίλοι και η οικογένειά μου. Μου λείπουν το δανέζικο πρωτάθλημα και η Κοπεγχάγη. Κοντεύω να πω ότι μου λείπουν ακόμη και τα δανέζικα Μέσα ενημέρωσης».