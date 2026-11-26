Στο ποδόσφαιρο έχουμε δει σχεδόν τα πάντα. Αλλαγές παικτών λόγω τραυματισμού, προπονητές να αποχωρούν έξαλλοι, ποδοσφαιριστές να ζητούν αντικατάσταση επειδή δεν μπορούν να συνεχίσουν. Αυτό που συνέβη, όμως, στην αναμέτρηση της Αλ Τζαζίρα με την Γκολ Γκαχάρ ξεφεύγει από τα συνηθισμένα.

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Στο παιχνίδι για το AFC Champions League 2, ο διαιτητής της αναμέτρησης, Χάνα Χατάμπ, δεν επέστρεψε στον αγωνιστικό χώρο για το δεύτερο ημίχρονο, όχι όμως επειδή τραυματίστηκε σε κάποια φάση, ούτε ζήτησε ο ίδιος αλλαγή. Αντικαταστάθηκε από τον τέταρτο διαιτητή, έπειτα από έντονες διαμαρτυρίες της ιρανικής ομάδας που τον κατηγορούσαν ότι σφυρίζει… πιωμένος!

Η κίτρινη κάρτα που άναψε φωτιές

Η αναμέτρηση είχε ήδη αρκετή ένταση στο πρώτο 45λεπτο, με τον Σύρο διαιτητή να δείχνει επτά κίτρινες κάρτες, με μία από αυτές, μάλιστα, να προκαλεί ιδιαίτερη απορία.

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Ο Χατάμπ αρχικά υπέδειξε φάουλ στον χώρο του κέντρου, όμως έπειτα από τις διαμαρτυρίες των ποδοσφαιριστών γύρισε προς τον Τούρκο τερματοφύλακα Ερσίν Ντεστάνογλου και του έδειξε κίτρινη κάρτα. Ο τελευταίος έμοιαζε να μην καταλαβαίνει τι ακριβώς είχε συμβεί, ενώ η απόφαση τελικά ανακλήθηκε έπειτα από επικοινωνία του διαιτητή με τον τέταρτο.

O διαιτητής Χάνα Χατάμπ.

Η Γκολ Γκαχάρ, ωστόσο, είχε ήδη χάσει την υπομονή της και ο διευθυντής της ομάδας, Χεϊντάρ Αφσάρι, αποκάλυψε μετά το παιχνίδι ότι ο σύλλογος είχε προειδοποιήσει πως δεν θα επέστρεφε στον αγωνιστικό χώρο εάν ο Χατάμπ συνέχιζε να διευθύνει την αναμέτρηση.

Και κάπως έτσι, στο δεύτερο ημίχρονο είχαμε αλλαγή διαιτητή, με τον τέταρτο να παίρνει τη θέση του και τον τελευταίο να αναλαμβάνει πλέον διαφορετικό ρόλο. Το θέμα είναι να μην γίνει και τόσο γνωστό αυτό στη Superleague, γιατί θα έχουμε αλλαγή διαιτητή σε κάθε παιχνίδι.