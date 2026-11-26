Στο μεταγραφικό προσκήνιο του ΠΑΟΚ βάζουν τα βουλγαρικά δημοσιεύματα τον Σβέτοσλαβ Βούτσοφ, ο οποίος αγωνίζεται στη Λέφσκι Σόφιας και φέρεται να εξετάζει την προοπτική αποχώρησης από την ομάδα τον προσεχή Ιανουάριο.

Ο 24χρονος διεθνής τερματοφύλακας έχει συμβόλαιο μέχρι το καλοκαίρι του 2028, ωστόσο το ενδεχόμενο πώλησής του στη χειμερινή μεταγραφική περίοδο παραμένει ανοιχτό. Σύμφωνα με δημοσίευμα της 26ης Νοεμβρίου, αρκετοί σύλλογοι του εξωτερικού παρακολουθούν την περίπτωσή του.

Ανάμεσα στις ομάδες που φέρονται να ενδιαφέρονται βρίσκεται και ο ΠΑΟΚ, με τα βουλγαρικά Μέσα να συνδέουν το συγκεκριμένο σενάριο με την παρουσία του Κίριλ Ντεσπόντοφ στο ρόστερ του Δικεφάλου.

Πάντως, μέχρι στιγμής δεν προκύπτει κάποια ουσιαστική μεταγραφική κίνηση από την πλευρά των «ασπρόμαυρων», οι οποίοι έχουν αυτή την περίοδο εκτός δράσης τους Μοναστηρλή και Παβλένκα.