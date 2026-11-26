Ο Φώτης Τακιανός είναι ο νέος προπονητής του Προμηθέα Πάτρας, όπως ανακοίνωσε η ομάδα, μετά την αποχώρηση του Μιχελάκου από την τεχνική ηγεσία.

Οι Πατρινοί προχώρησαν σε δεύτερη αλλαγή προπονητή μέσα στη φετινή σεζόν, καθώς ο Μιχελάκος, που είχε διαδεχθεί τον Βόβορα, δεν θα συνεχίσει στον πάγκο. Τη θέση του αναλαμβάνει πλέον ο Φώτης Τακιανός.

Ο Έλληνας τεχνικός ξεκίνησε την προπονητική του πορεία από το Πανόραμα, το οποίο οδήγησε από τη Β’ Εθνική στην Α1. Στη συνέχεια εργάστηκε, μεταξύ άλλων, σε Ηρακλή, ΑΕΚ, ΠΑΟΚ, Ρέθυμνο, ΚΑΟΔ, ΟΦΗ, Δόξα Λευκάδας, Τρίκαλα και Λάρισα.

Το 2022 αναδείχθηκε Προπονητής της Χρονιάς στην Basket League, έχοντας οδηγήσει τη Λάρισα στην τέταρτη θέση του πρωταθλήματος.

Παράλληλα, έχει αποκτήσει εμπειρίες και εκτός Ελλάδας, έχοντας εργαστεί σε ομάδες του Κοσόβου, της Κύπρου και του Κατάρ, καθώς και στην Αστάνα του Καζακστάν.