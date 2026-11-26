Οδηγίες για τους φιλάθλους που θα βρεθούν στη Δανία για την αναμέτρηση με τη Νόρντζελαντ εξέδωσε ο Παναθηναϊκός, ενημερώνοντας για το σημείο συγκέντρωσης, τη μετάβαση στο γήπεδο και τους κανόνες ασφαλείας.

Ως σημείο συνάντησης των οπαδών του «τριφυλλιού» έχει οριστεί το Old Irish Pub (Vesterbrogade 2D), όπου θα πρέπει να βρίσκονται στις 16:30, τοπική ώρα.

Για τη μεταφορά τους στο Right to Dream Park θα υπάρχει ειδικό δωρεάν τρένο από την Κοπεγχάγη προς τον σταθμό του Farum. Από εκεί, η μετάβαση στο γήπεδο θα πραγματοποιηθεί πεζή, υπό την αστυνομική συνοδεία. Αντίστοιχη πρόβλεψη υπάρχει και για την επιστροφή των φιλάθλων στην πρωτεύουσα μετά τη λήξη του αγώνα.

Οι θύρες της εξέδρας των φιλοξενούμενων θα ανοίξουν στις 19:00, ενώ η έναρξη της αναμέτρησης είναι προγραμματισμένη για τις 21:00, τοπική ώρα.

Παράλληλα, η ΠΑΕ Παναθηναϊκός ενημέρωσε για τα αντικείμενα που απαγορεύεται να μεταφερθούν στο γήπεδο, μεταξύ των οποίων μεγάλα σακίδια, τρόφιμα, ποτά, μπουκάλια και αιχμηρά αντικείμενα. Απαγορεύονται επίσης η κατοχή και η χρήση πυροτεχνημάτων.

Τέλος, οι φίλαθλοι καλούνται να συμμορφώνονται με τις υποδείξεις των τοπικών αρχών και του προσωπικού ασφαλείας, ενώ δεν επιτρέπεται οποιαδήποτε ρατσιστική, ομοφοβική ή προσβλητική συμπεριφορά.

Αναλυτικά, στην ανακοίνωση αναφέρεται:

Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός ενημερώνει τους φιλάθλους της ομάδας μας, οι οποίοι θα παρακολουθήσουν την εκτός έδρας αναμέτρηση με τη Νόρντζελαντ, στο πλαίσιο της League Phase του UEFA Conference League, στο Right to Dream Park, για τα εξής:

– Το σημείο συνάντησης των φιλάθλων μας είναι το Old Irish Pub (Vesterbrogade 2D, Κοπεγχάγη)⁠. Οι φίλαθλοι θα πρέπει να βρίσκονται στο σημείο συνάντησης στις 16:30, τοπική ώρα.

– Για τη μετάβαση των φιλάθλων στο γήπεδο θα διατεθεί ειδικό τρένο από την Κοπεγχάγη προς τον σιδηροδρομικό σταθμό του Farum. Από εκεί οι φίλαθλοι θα κατευθυνθούν πεζοί προς το γήπεδο, με τη συνοδεία της Αστυνομίας.

– Η θύρα των φιλοξενούμενων ανοίγει στις 19:00, τοπική ώρα, ενώ η έναρξη της αναμέτρησης είναι προγραμματισμένη για τις 21:00, τοπική ώρα.

– Μετά τη λήξη της αναμέτρησης, θα διατεθεί ειδικό τρένο για την επιστροφή των φιλάθλων στην Κοπεγχάγη από τον σιδηροδρομικό σταθμό του Farum.

– Η μετακίνηση των φιλάθλων με το ειδικό τρένο, τόσο προς το γήπεδο όσο και κατά την επιστροφή τους στην Κοπεγχάγη, θα πραγματοποιηθεί δωρεάν.

– Οι φίλαθλοι οφείλουν να έχουν ανά πάσα στιγμή διαθέσιμο το εισιτήριό τους, να καταλαμβάνουν τη θέση που αναγράφεται σε αυτό, εκτός εάν τους υποδειχθεί διαφορετική θέση από τους υπευθύνους του γηπέδου, και να συμμορφώνονται με τους προβλεπόμενους ελέγχους ασφαλείας.

– Δεν επιτρέπεται η είσοδος στο γήπεδο με σακίδια πλάτης μεγαλύτερα από μία συνηθισμένη σχολική τσάντα, καθώς και με τρόφιμα, ποτά, μπουκάλια ή αιχμηρά αντικείμενα.

– Απαγορεύεται αυστηρά η κατοχή και η χρήση πυροτεχνημάτων και συναφών αντικειμένων, η ρίψη αντικειμένων, καθώς και η είσοδος στον αγωνιστικό χώρο.

– Απαγορεύεται η κάλυψη διαφημιστικών πινακίδων με πανό χωρίς προηγούμενη έγκριση των υπευθύνων του γηπέδου.

– Απαγορεύονται αυστηρά οι ρατσιστικές, ομοφοβικές και προσβλητικές εκφράσεις, καθώς και κάθε μορφή συμπεριφοράς που εισάγει διακρίσεις.

– Δεν επιτρέπεται η παρουσία φιλάθλων σε εμφανή κατάσταση μέθης, καθώς και η κατοχή ναρκωτικών ουσιών.

– Η μη συμμόρφωση με τους κανονισμούς ασφαλείας και τις οδηγίες των υπευθύνων του γηπέδου ενδέχεται να επιφέρει απομάκρυνση από το γήπεδο, καθώς και ποινικές κυρώσεις.

Παρακαλούνται οι φίλαθλοι να συμβουλευτούν τον Οδηγό Συμπεριφοράς Φιλάθλων⁠, να ακολουθούν τις οδηγίες των τοπικών αρχών και των υπευθύνων και να επιδεικνύουν υπεύθυνη και κόσμια συμπεριφορά καθ’ όλη τη διάρκεια της μετακίνησης και της αναμέτρησης.