Απρόοπτο για τον Πιερ Εμερίκ Ομπαμεγιάνγκ σημειώθηκε το πρωί της Πέμπτης 26/11, αφού ο Γκαμπονέζος επιθετικός της Ντεπορτίβο Λα Κορούνια ενεπλάκη σε τροχαίο ατύχημα την ώρα που κατευθυνόταν στο προπονητικό κέντρο της ομάδας.

Το περιστατικό σημειώθηκε στον αυτοκινητόδρομο AP-9, χωρίς ευτυχώς να υπάρξουν τραυματισμοί, καθώς καταγράφηκαν μόνο υλικές ζημιές.

Ο Ομπαμεγιάνγκ κατάφερε μάλιστα να δώσει κανονικά το «παρών» στην καθιερωμένη συνέντευξη Τύπου, χαρακτηρίζοντας το τροχαίο ως «μια μικρή ατυχία». Στη συνέχεια συμμετείχε χωρίς κανένα πρόβλημα και στην προπόνηση της ομάδας με τους υπόλοιπους συμπαίκτες του.

«Είμαστε καλά, αυτά συμβαίνουν στη ζωή. Το πιο σημαντικό είναι ότι ο άνθρωπος που ενεπλάκη στο ατύχημα μαζί μου είναι επίσης καλά. Μετά τα άσχημα έρχονται τα καλά», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Γκαμπονέζος φορ.