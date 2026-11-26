Νέο όνομα προστίθεται στη μεταγραφική συζήτηση γύρω από τον ΠΑΟΚ για τη θέση του τερματοφύλακα, καθώς δημοσίευμα από τη Σκωτία συνδέει τον Δικέφαλο με τον Φιόντορ Λαπούχοφ της ΤΣΣΚΑ Σόφιας.

Σύμφωνα με όσα υποστηρίζει το σκωτσέζικο «TeamTalk», ο ΠΑΟΚ και η Σέλτικ είναι οι δύο ομάδες που παρακολουθούν πιο στενά την περίπτωση του 23χρονου γκολκίπερ, ο οποίος αγωνίζεται στο πρωτάθλημα της Βουλγαρίας.

Η συγκεκριμένη αναφορά έρχεται λίγες ώρες μετά τα δημοσιεύματα από τη γειτονική χώρα που έκαναν λόγο για ενδιαφέρον του ελληνικού συλλόγου για τον Σβετοσλάβ Βούτσοφ της Λέφσκι Σόφιας. Έτσι, ο Λαπούχοφ αποτελεί ακόμη μία περίπτωση τερματοφύλακα που συνδέεται με τον ΠΑΟΚ μέσω δημοσιευμάτων του εξωτερικού.

Το συμβόλαιο του Λαπούχοφ και ο χρονικός ορίζοντας της μεταγραφής

Ο 23χρονος Λευκορώσος δεσμεύεται με συμβόλαιο με την ΤΣΣΚΑ Σόφιας έως το 2028. Όπως αναφέρει το «TeamTalk», η Σέλτικ εξετάζει την περίπτωσή του με ορίζοντα την επόμενη καλοκαιρινή μεταγραφική περίοδο.

Για τον ΠΑΟΚ, το ίδιο δημοσίευμα σημειώνει πως ο Λαπούχοφ βρίσκεται υπό παρακολούθηση και θα μπορούσε να απασχολήσει είτε στη χειμερινή μεταγραφική περίοδο είτε το καλοκαίρι.