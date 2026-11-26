Τα πολλαπλά προβλήματα τραυματισμών, αρχικά με τον σοβαρό τραυματισμό του Κβίτσα Κβαρατσχέλια που υπέστη ρήξη πρόσθιου χιαστού τον Οκτώβριο του 2026, με αποτέλεσμα να χάσει το υπόλοιπο της σεζόν, αλλά και του Ντεζιρέ Ντουέ που υπέστη ακριβώς τον ίδιο τραυματισμό στον αγώνα με τη Νις για το πρωτάθλημα πριν από μερικές ημέρες, αναγκάζουν την Παρί Σεν Ζερμέν να βγει στην αγορά.

Οι Παριζιάνοι είναι διατεθειμένοι να ξοδέψουν αρκετά χρήματα στο χειμερινό μεταγραφικό παζάρι προκειμένου να ενισχυθεί το ρόστερ ιδιαίτερα στη θέση των εξτρέμ, έχοντας ήδη χάσει το καλοκαίρι τον Μπαρκολά που μετακόμισε στη Λίβερπουλ και στη συνέχεια με τους σοβαρούς τραυματισμούς των Κβαρατσχέλια και Ντουε, οι επιλογές του Λουίς Ενρίκε είναι σαφώς περιορισμένες.

Σύμφωνα με «Le Parisien» έχουν ήδη προκύψει τρεις περιπτώσεις ποδοσφαιριστών που οι Παρί εξετάζει στενότερα. Λόγος γίνεται για τον Νίκο Ουίλιαμς της Αθλέτικ Μπιλμπάο, τον Εστεβάο της Τσέλσι και τέλος τον Αντόνιο Νούσα της Λειψίας.

Mάλιστα, ο Λουίς Ενρίκε δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο ενίσχυσης της ομάδας στην χειμερινή μεταγραφική περίοδο τονίζοντας όμως πως η ομάδα δεν πρόκειται να κινηθεί απλώς για να καλύψει το κενό των τραυματιών.

«Δεν είμαστε υποχρεωμένοι να βγούμε στην αγορά. Δεν πρόκειται να αποκτήσουμε έναν παίκτη για έξι μήνες, αυτό δεν είναι το στιλ μας. Έχουμε ομάδα», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Ισπανός τεχνικός.