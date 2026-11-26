Ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει απόψε τη Νόρτζελαντ (26/11, 22:00) εκτός έδρας σε μια δύσκολη αποστολή στη Δανία για την 4η αγωνιστική του Uefa Conference League, με το «τριφύλλι» να θέλει να συνεχίσει το «απόλυτο» ξεκίνημά του στη διοργάνωση.

Ο Τζέικομπ Νίστρουπ επιστρέφει σε μια γνώριμη για εκείνον έδρα, στο «Right to Dream Park» στο οποίο ως προπονητής της Κοπεγχάγης έχει αντιμετωπίσει αρκετές φορές τη Νόρτζελαντ. Ωστόσο επειδή η ζωή πολλές φορές κάνει κύκλους και η μοίρα «παίζει» ιδιαίτερα παιχνίδια το βράδυ της Πέμπτης ο Δανός προπονητής θα επιστρέψει ως προπονητής του Παναθηναϊκού.

Το ρεκόρ του Νίστρουπ απέναντι στη Νόρτζελαντ

Ο Νίστρουπ έκατσε στον πάγκο της Κοπεγχάγης για περίπου 3,5 χρόνια, όταν και αποχώρησε τον Μάρτιο του 2026, με τον Δανό προπονητή να αντιμετωπίζει την σημερινή αντίπαλο του Παναθηναϊκού συνολικά 15 φορές. Οι 13 από αυτές ήταν για το πρωτάθλημα, ενώ έχει βρει μπροστά του τη Νόρτζελαντ και δύο φορές για το κύπελλο.

Ο απολογισμός του Νίστρουπ στα 15 αυτά ραντεβού είναι 7 νίκες, 3 ισοπαλίες και 5 ήττες, έχοντας 31 γκολ υπέρ και 23 κατά.

Το δικό τους ενδιαφέρον έχουν οι δύο αναμετρήσεις του Νίστρουπ με τη Νόρτζελαντ για το Κύπελλο, στα ημιτελικά του τη σεζόν 2022/23. Η Νόρτζελαντ είχε κερδίσει με 3-2 στον πρώτο αγώνα, όμως η Κοπεγχάγη ανέτρεψε την κατάσταση στη ρεβάνς, επικρατώντας με 5-3 και πήρε την πρόκριση στον τελικό.

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Η τελευταία αναμέτρηση με τον Νίστρουπ στον πάγκο της Κοπεγχάγης απέναντι στη Νόρτζελαντ ήταν «πικρή» αφού η είχε ηττηθεί με 2-1 στις 14 Φεβρουαρίου του 2026.

Απόψε το βράδυ ο Νίστρουπ ετοιμάζεται να αντιμετωπίσει για ακόμα μια φορά μια «παραδοσιακή» του αντίπαλο, ωστόσο τις περισσότερες φορές έχει φύγει με θετικό αποτέλεσμα αφού έχει παραμείνει αήττητος στις 10 από τις 15 αναμετρήσεις που έχουν συναντηθεί συνολικά.