Σε συμφωνία με τον Τζάστιν Άντερσον έφτασε ο ΠΑΟΚ, προχωρώντας σε μία ακόμη σημαντική προσθήκη στο ρόστερ του.

Ο Αμερικανός αναμένεται να ενισχύσει την περιφερειακή γραμμή της ομάδας, η οποία χρειάζεται επιπλέον λύσεις μετά τον τραυματισμό του Τζέντι Όσμαν.

Το επόμενο βήμα για την ολοκλήρωση της μεταγραφής είναι η άφιξη του 32χρονου άσου στη Θεσσαλονίκη. Σύμφωνα με τον προγραμματισμό, ο Άντερσον αναμένεται να ταξιδέψει στην Ελλάδα την Παρασκευή (27/11) ή το Σάββατο (28/11).

Οι εξετάσεις πριν από την επίσημη ανακοίνωση

Με την άφιξή του, ο Αμερικανός θα περάσει από τις απαραίτητες ιατρικές και εργομετρικές εξετάσεις, προκειμένου να ολοκληρωθεί και τυπικά η διαδικασία της μεταγραφής του.

Εφόσον δεν προκύψει κάποιο απρόοπτο στους ελέγχους, η ΚΑΕ ΠΑΟΚ θα προχωρήσει στην επίσημη ανακοίνωση της απόκτησής του, προσθέτοντας ακόμη μία επιλογή στο αγωνιστικό πλάνο της ομάδας.