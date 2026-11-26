Ο Μόντσου αποτελεί παρελθόν από τη Χουάρες, στην οποία αγωνιζόταν ως δανεικός από τον Άρη, και πλέον επιστρέφει στη Θεσσαλονίκη. Ο 27χρονος Ισπανός μέσος ολοκλήρωσε την παρουσία του στο Μεξικό, όπου πρόλαβε να καταγράψει 13 συμμετοχές τη φετινή σεζόν.

Ο Άρης είχε αποκτήσει τον ποδοσφαιριστή το καλοκαίρι του 2024 από τη Βαγιαδολίδ, καταβάλλοντας το ποσό των 3,6 εκατομμυρίων ευρώ.

Με τη φανέλα των «κίτρινων», ο Μόντσου έχει σημειώσει 5 γκολ και έχει μοιράσει 9 ασίστ σε 59 αγώνες σε όλες τις διοργανώσεις, ενώ το συμβόλαιό του με την ομάδα έχει ακόμη 2,5 χρόνια διάρκεια.