Οι εργασίες στο ΣΕΦ συνεχίζονται για να είναι έτοιμο το κλειστό το οποίο παραχωρείται στην ΚΑΕ Ολυμπιακός για 49 χρόνια. Οι «ερυθρόλευκοι» διαρκώς διαφημίζουν ως «ιδιωτική επένδυση» το έργο, για το οποίο εδώ και καιρό το κράτος έχει εγκρίνει 25.000.000 ευρώ για ενεργειακή αναβάθμιση.

Όπως φαίνεται, όμως, δεν σταματά εκεί ο… κρατικός μποναμάς. Τον Οκτώβριο του 2026 (ένα μήνα πριν) στην Διαύγεια έχει καταγραφεί κρατικό κονδύλι 37.200 ευρώ. Αυτό το ποσό αφορά τοποθέτηση καμερών στο ΣΕΦ.

Ενώ το γήπεδο έχει παραχωρηθεί στην ΚΑΕ Ολυμπιακός, έχει ανακοινωθεί η συμφωνία, ακόμη δεν έχει υπογραφεί. Έτσι, ο ελληνικός λαός συνεχίζει να χρεώνεται με έξοδα που αφορούν την εγκατάσταση που θα χρησιμοποιεί η ΚΑΕ Ολυμπιακός. Πέραν των 25 εκατ. ευρώ της ενεργειακής αναβάθμισης.

Κατά συνέπεια, παρά την «ιδιωτική επένδυση» που διαφημίζει η ΚΑΕ Ολυμπιακός, το κράτος συνεχίζει να πληρώνει για έξοδα του ΣΕΦ. Χρήματα τα οποία ουσιαστικά πηγαίνουν για τη διευκόλυνση των «ερυθρόλευκων», καθώς έχει ήδη ανακοινωθεί η συμφωνία παραχώρησης για 49 χρόνια και μένει η τυπική υπογραφή.