Ολυμπιακός - Μίλαν: Με Γιασάρι στη θέση του Μόντριτς και Ράμος στην κορυφή - Οι επιλογές του Αμορίμ
Δείτε τους 11 εκλεκτούς του Ρούμπεν Αμορίμ για την αναμέτρηση της Μίλαν κόντρα στον Ολυμπιακό στο Φάληρο, στο πλαίσιο της 5ης αγωνιστικής της League Phase του Europa League.
Με εννέα σημαντικές απουσίες ταξίδεψε στην Ελλάδα η Μίλαν για την αναμέτρηση με τον Ολυμπιακό στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης», με τον Ρούμπεν Αμορίμ να καλείται να διαχειριστεί αρκετά προβλήματα.
Ωστόσο, η ανάγκη της Μίλαν για βαθμολογική ανάσα στο Europa League αναγκάζει τον Αμορίμ να παραταχθεί στο «Γεώργιος Καραϊσκάκη» με αρκετούς από τους βασικούς του ποδοσφαιριστές.
Η 11αδα της Μίλαν: Μενιάν, Γκίλα, Ντε Βίντερ, Ντιαβαρά, Εστουπινιάν, Χάτσινσον, Γιασάρι, Σισέ, Μορέιρα, Ραμπιό και Γκονσάλο Ράμος.