Με εννέα σημαντικές απουσίες ταξίδεψε στην Ελλάδα η Μίλαν για την αναμέτρηση με τον Ολυμπιακό στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης», με τον Ρούμπεν Αμορίμ να καλείται να διαχειριστεί αρκετά προβλήματα.

Ωστόσο, η ανάγκη της Μίλαν για βαθμολογική ανάσα στο Europa League αναγκάζει τον Αμορίμ να παραταχθεί στο «Γεώργιος Καραϊσκάκη» με αρκετούς από τους βασικούς του ποδοσφαιριστές.

Η 11αδα της Μίλαν: Μενιάν, Γκίλα, Ντε Βίντερ, Ντιαβαρά, Εστουπινιάν, Χάτσινσον, Γιασάρι, Σισέ, Μορέιρα, Ραμπιό και Γκονσάλο Ράμος.