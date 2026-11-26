Άγγελος Μπασινάς και Γιώργος Τσαντάκης μαζί με τους ρεπόρτερ του onsports μεταφέρουν το ρεπορτάζ μετά το τέλος των παιχνιδιών του Παναθηναϊκού, του Ολυμπιακού και του ΟΦΗ.

Ακόμα ένα Match Mode έρχεται και αυτή τη φορά οι Γιώργος Τσαντάκης και Άγγελος Μπασινάς θα μεταφέρουν όλα όσα έγιναν στις ελληνικές «μάχες» σε Europa και Conference League.

Παράλληλα πολύτιμη συνδρομή θα έχουν και οι ρεπόρτερ του onsports.gr, με τον Τάσο Νικολογιάννη ζωντανά από τη Δανία μετά το παιχνίδι του Παναθηναϊκού με τη Νόρτζελαντ, τον Γιώργο Κυριακόπουλο ζωντανά μετά το ματς του Ολυμπιακού με τη Μίλαν, αλλά και ό,τι άλλο βρίσκεται στην επικαιρότητα.

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