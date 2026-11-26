Ο ΟΦΗ ετοιμάζεται για μια ακόμη σπουδαία ευρωπαϊκή βραδιά, αυτή τη φορά απέναντι στην Άντερλεχτ στο πλαίσιο της 5ης αγωνιστικής της League Phase του UEFA Europa League.

Η ομάδα του Χρήστου Κόντη έχει συγκεντρώσει 6 βαθμούς μετά από τέσσερις αγώνες, μετρώντας δύο νίκες και ισάριθμες ήττες και διατηρούν ζωντανές τις ελπίδες τους για μια θέση στην 24αδα. Ένα τρίποντο θα ανεβάσει τον ΟΦΗ στους εννέα βαθμούς και θα αποτελέσει σημαντικό εφόδιο για τη συνέχεια.

Ο Χρήστος Κόντης ξεκινά με σχηματισμό 3-4-3 με τον Κωστούλα στο κέντρο της άμυνας στη θέση του τραυματία Αχιλλέα Πούγγουρα, ενώ οι απουσίες των Κόντρο και Ισέκα αναγκάζουν τον Έλληνα τεχνικό να μην παραταχθεί χωρίς «κλασικό» 9αρι και στην κορυφή της επίθεσης θα βρίσκεται ο Τιάγκο Νους.

Η 11αδα του ΟΦΗ: Λίλο - Νικολάου, Κωστούλας, Σιέλης - Μπουχαλάκης, Ανδρούτσος, Ντίκμαν, Αθανασίου - Φούντας, Αϊτόρ, Νους