Eθνική Ελπίδων: Αυτοί είναι οι αντίπαλοι της Ελλάδας στο Euro U21 2027
Δείτε τις ομάδες που θα αντιμετωπίσει η Εθνική Ελπίδων στο Euro U21 2027
Η Εθνική Ελπίδων έπειτα από μια επεισοδιακή πρόκριση απέναντι στην Ισλανδία στα πέναλτι με 5-4 (1-1 κ.δ) εξασφάλισε τη θέση της στο Euro U21 2027 και στην κλήρωση που διεξήχθη στο Συνεδριακό Κέντρο Sava στο Βελιγράδι.
Εκεί, η ομάδα του Γιάννη Ταουσιάνη έμαθε τις ομάδες που θα κληθεί να αντιμετωπίσει στην διοργάνωση που συμμετέχει έπειτα από 25 χρόνια και που θα διεξαχθεί στα γήπεδα της Αλβανίας και της Σερβίας από τις 16 Ιουνίου έως τις 3 Ιουλίου.
Η Εθνική μας ομάδα βρίσκεται στον 3ο όμιλο και θα αντιμετωπίσει τις Τσεχία, Πορτογαλία και Κροατία.
Οι όμιλοι του Euro U21 2027
1ος όμιλος
- Σερβία
- Πολωνία
- Αγγλία
- Γαλλία
2ος όμιλος
- Αλβανία
- Ισπανία
- Ιταλία
- Φινλανδία
3ος όμιλος
- Τσεχία
- Πορτογαλία
- Ελλάδα
- Κροατία
4ος όμιλος
- Νορβηγία
- Βέλγιο
- Γερμανία
- Ολλανδία
Το πρόγραμμα της Εθνικής
- 1η αγωνιστική: Ελλάδα-Κροατία (17/6)
- 2η αγωνιστική: Τσεχία-Ελλάδα (20/6)
- 3η αγωνιστική: Ελλάδα-Πορτογαλία (23/6)