Η Εθνική Ελπίδων έπειτα από μια επεισοδιακή πρόκριση απέναντι στην Ισλανδία στα πέναλτι με 5-4 (1-1 κ.δ) εξασφάλισε τη θέση της στο Euro U21 2027 και στην κλήρωση που διεξήχθη στο Συνεδριακό Κέντρο Sava στο Βελιγράδι.

Εκεί, η ομάδα του Γιάννη Ταουσιάνη έμαθε τις ομάδες που θα κληθεί να αντιμετωπίσει στην διοργάνωση που συμμετέχει έπειτα από 25 χρόνια και που θα διεξαχθεί στα γήπεδα της Αλβανίας και της Σερβίας από τις 16 Ιουνίου έως τις 3 Ιουλίου.

Η Εθνική μας ομάδα βρίσκεται στον 3ο όμιλο και θα αντιμετωπίσει τις Τσεχία, Πορτογαλία και Κροατία.

Οι όμιλοι του Euro U21 2027

1ος όμιλος

Σερβία

Πολωνία

Αγγλία

Γαλλία

2ος όμιλος

Αλβανία

Ισπανία

Ιταλία

Φινλανδία

3ος όμιλος

Τσεχία

Πορτογαλία

Ελλάδα

Κροατία

4ος όμιλος

Νορβηγία

Βέλγιο

Γερμανία

Ολλανδία

Το πρόγραμμα της Εθνικής