Ο ΟΦΗ υποδέχεται στο «Παγκρήτιο» την Άντερλεχτ στο πλαίσιο της 5ης αγωνιστικής της League Phase του Europa League σε μια αναμέτρηση με σημαντικό βαθμολογικό κίνητρο και για τις δύο ομάδες που θέλουν να αυξήσουν τις πιθανότητές τους να βρεθούν στην 24αδα.

Η Άντερλεχτ παρατάσσεται στο «Παγκρήτιο» με ένα 4-4-2 με τους πρώην ποδοσφαιριστές του Ολυμπιακού, Όλεγκ Ρέαμπτσιουκ και Τζουλιάν Μπιανκόν να βρίσκονται στην βασική 11αδα, ενώ αντίθετα ο Ηλίας Κουτσούπιας θα παρακολουθήσει την αναμέτρηση από τον πάγκο.

Η 11αδα της Άντερλεχτ: Κούσεμανς - Ρεάμπτσιουκ, Μπιανκόνε, Πετρό, Μααμάρ - Άμπρος, Όσγκααρντ, Στροϊκενς, Βίνκλερ - Τσβέτκοβιτς, Μπενταγιέμπ