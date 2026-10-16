Εβγαλε αντίδραση και έχασε ευκαιρίες για πέντε γκολ με ηγέτες Κάνγκουα, Ουναΐ, Αντίνο, Ντέσερς!

Μετά την πρώτη ήττα στην χρονιά ο Παναθηναϊκός έπρεπε να βγάλει αντίδραση και όχι μόνο να νικήσει, αλλά και να το κάνει πειστικά. Το τελικό 2-1 δεν λέει την αλήθεια, ένα σκορ 5-1 θα ήταν αυτό, που άξιζε στην απόδοσή του Παναθηναίκού κόντρα στην Μπόρατς. Ενα χαμένο πέναλτι από τον Ταμπόρδα και έξι-επτά μεγάλες χαμένες ευκαιρίες, είτε διότι αστόχησαν οι παίκτες, είτε διότι έπεσαν σε έναν καλό τερματοφύλακα τον Γιούρκας.

Η ομάδα του Νίστρουπ έχασε για πρώτη φορά την Κυριακή και περίμεναν όλοι, να βγάλει αντίδραση. Και την έβγαλε με πρωταγωνιστές τους Κάνγκουα, Ουναί και στην επίθεση τον Αντίνο και τον Ντέσερς. Και αν δεν δεχόταν το γκολ τόσο φθηνά στο 80 θα μιλάγαμε για μία σχεδόν ιδανική βραδιά.

Η ουσία είναι, όμως, ότι ο Παναθηναϊκός έπαιξε στο μεγαλύτερο διάστημα ωραίο ποδόσφαιρο , έπαιξε κάθετα, αλλά και με αυτοματισμούς από τα πλάγια. Και έψαξε το γκολ με διάφορους τρόπους. Στα πρώτα δέκα λεπτά δύο μαγικές ασίστ του Ουναί, έβγαλαν τον Ντέσερς μόνο του και ανατράπηκε και τις δύο φορές. Το ένα πέναλτι το έχασε ο Ταμπόρδα, το άλλο το έβαλε ο Ντέσερς. Το δεύτερο γκολ ήρθε από ωραία ενέργεια και ασίστ του Αντίνο από αριστερά και πλασέ του Κάνγκουα.

Ο μέσος από την Ζάμπια ήταν παντού στο γήπεδο με δουλειά και στο πρέσινγκ και στην δημιουργία και στην αμυντική λειτουργία. Πάτησε όλο το γήπεδο και έδειξε πόσο καθοριστικός παίκτης είναι για τον φετινό Παναθηναϊκό.

Ο Ουναί προσέφερε στιγμές μαγείας ειδικά στην αρχή και στο πρώτο ημίχρονο, έφτιαξε τα δύο πέναλτι, ζήτησε παραπάνω το γκολ στο δεύτερο και για αυτό δεν ήταν τόσο απλός στο παιχνίδι του.

Ο Αντίνο ήταν ένα μηχανάκι από αριστερά, που μόνο με φάουλ τον έκοβαν , έδινε συνέχεια βοήθειες στον Κυριακόπουλο και έδωσε και την ασίστ στο γκολ.

Μετά το 2-1 που ήρθε με αμυντική αδράνεια και τον Καμαρά να έχει μεγάλη ευθύνη ο Παναθηναϊκός κράτησε μπάλα, ο Γιάγκουστις ξεχώρισε από τις αλλαγές, αλλά το τρίτο γκολ δεν ήρθε.

Οι 30.000 που ήταν στο γήπεδο έδειξαν, ότι είναι εδώ και στηρίζουν την ομάδα στα δύσκολα και μετά από ήττα και η ομάδα πρέπει από εδώ και πέρα να τους κρατήσει στο γήπεδο με νίκες και καλές εμφανίσεις, αρχής γενομένης από το παιχνίδι με τον Αστέρα την Κυριακή.