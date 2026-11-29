Νίστρουπ: «Αξίζουν συγχαρητήρια στους ποδοσφαιριστές μου»
Ο Δανός τεχνικός μίλησε για τις δύσκολες συνθήκες στις οποίες αγωνίστηκαν οι «πράσινοι», ενώ αναφέρθηκε και στα όσα ακούστηκαν μετά το ματς με τη Νόρτζελαντ.
Οι δηλώσεις του Τζέικομπ Νίστρουπ στη Nova:
«Έχουμε κάνει δύο ήττες πολύ διαφορετικές φέτος, είδα ξανά το βίντεο του αγώνα στη Δανία, δεν καταρρεύσαμε σε κανένα σημείο, είχαμε ευκαιρίες τόσο μετά το 1-2, όσο και στη συνέχεια να σκοράρουμε.
Αξίζουν συγχαρητήρια στους ποδοσφαιριστές μου για σήμερα κυρίως γιατί αγωνίστηκαν με αυτόν τον τρόπο κάτω από δύσκολες καιρικές συνθήκες».