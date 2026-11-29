Οι δηλώσεις του Τζέικομπ Νίστρουπ στη Nova:

«Έχουμε κάνει δύο ήττες πολύ διαφορετικές φέτος, είδα ξανά το βίντεο του αγώνα στη Δανία, δεν καταρρεύσαμε σε κανένα σημείο, είχαμε ευκαιρίες τόσο μετά το 1-2, όσο και στη συνέχεια να σκοράρουμε.

Αξίζουν συγχαρητήρια στους ποδοσφαιριστές μου για σήμερα κυρίως γιατί αγωνίστηκαν με αυτόν τον τρόπο κάτω από δύσκολες καιρικές συνθήκες».