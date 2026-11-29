Παρά τις χαμένες προπονήσεις των προηγούμενων ημερών εξαιτίας ίωσης, ο Σερίφ Εντιαγέ πήρε φανέλα βασικού για την αναμέτρηση του ΠΑΟΚ με την ΑΕΚ, στο πλαίσιο της 12ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League.

Ο Αλέσιο Λίσι επέλεξε διάταξη 4-2-2, με τον Τσιφτσή στην υπεράσπιση της εστίας και τους Κένι, Ντιέγκο Κόστα, Χατζηδιάκο και Γιαννούλη να συνθέτουν την αμυντική τετράδα.

Στη μεσαία γραμμή θα αγωνιστούν οι Σανταμαρία και Ούγκρεσιτς, με τον Ζαφείρη να καλύπτει την αριστερή πλευρά και τον Ζίβκοβιτς τη δεξιά. Στην επίθεση, οι Μπάνζα και Εντιαγέ θα αποτελέσουν το δίδυμο στην κορυφή.

Η ενδεκάδα του ΠΑΟΚ: Τσιφτσής, Κένι, Ντιέγκο Κόστα, Χατζηδιάκος, Γιαννούλης, Ζαφείρης, Σανταμαρία, Ούγκρεσιτς, Ζίβκοβιτς, Μπάνζα, Εντιαγέ, ενώ στον πάγκο είναι οι: Μπαλωμένος, Μοναστηρλής, Κοσίδης, Μηχαηλίδης, Μπαταούλας, Μπάμπα, Τσοπούρογλου, Λουσέ, Ντεσπόντοβ, Στύλος, Χατσίδης, Μύθου