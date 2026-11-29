Απόλυτα ικανοποιημένος από την εμφάνιση και τη νίκη του ΟΦΗ με 1-0 απέναντι στον Λεβαδειακό εμφανίστηκε ο Χρήστος Κόντης. Ο τεχνικός των Κρητικών τόνισε πως η ομάδα του ήταν ανώτερη στον αγωνιστικό χώρο, παρά τις σημαντικές απουσίες που είχε να διαχειριστεί.

Όσα δήλωσε ο Κόντης:

«Τεράστια νίκη. Πιεστήκαμε μόνο στα τελευταία πέντε λεπτά. Ήμασταν κυρίαρχοι, κάναμε ευκαιρίες, τα παιδιά που έπαιξαν ήταν καταπληκτικά. Παρά τις απουσίες ήμασταν η καλύτερη ομάδα στο γήπεδο.

Στόχος μας είναι πάντα να μένουμε ψηλά. Είχαμε δύο ανεπιτυχή αποτελέσματα, αλλά αυτή η νίκη δείχνει πολλά για το μέταλλο της ομάδας. Ο κόσμος μας βοήθησε. Ήταν ένα γεμάτο παιχνίδι από πλευράς συναισθημάτων και το αποτέλεσμα μας δικαιώνει.

Όλα τα παιδιά δουλεύουν και ψάχνουν την ευκαιρία τους. Κάποιοι παίζουν λιγότερο, αλλά όλοι απέδειξαν ότι έχουμε μία γεμάτη ομάδα. Όλοι μπορούν να προσφέρουν ανά πάσα στιγμή και αυτό είναι το μεγαλύτερο κέρδος».