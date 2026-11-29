Σημαντικό βήμα για την πρόκριση στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 2027 έκανε η Γεωργία, η οποία νίκησε με 92-78 την Πορτογαλία στην Τιφλίδα, στο πλαίσιο της δεύτερης φάσης των προκριματικών. Με αυτό το αποτέλεσμα ανέβηκε στο 7-3, διατηρώντας τη θέση της μπροστά από την Εθνική Ελλάδας και δυσκολεύοντας ακόμη περισσότερο την προσπάθεια της «γαλανόλευκης» να εξασφαλίσει την παρουσία της στη διοργάνωση.

Πρώτος σκόρερ των νικητών ήταν ο Μαρκίζ Ριντ με 22 πόντους, ενώ ο Αλεξάντρ Μερκβιλάντζε πρόσθεσε 17 και ο Ντούντα Σανάντζε 16. Σημαντική ήταν και η συνεισφορά του Τόρνικε Σενγκέλια, ο οποίος ολοκλήρωσε την αναμέτρηση με 14 πόντους, 6 ασίστ και 4 ριμπάουντ.

Στην επόμενη αγωνιστική, που είναι προγραμματισμένη για τις 26 Φεβρουαρίου, η Γεωργία θα αντιμετωπίσει εκτός έδρας το Μαυροβούνιο στις 19:00, ενώ την ίδια ώρα η Πορτογαλία θα φιλοξενήσει την Ισπανία.

Τα δεκάλεπτα: 15-24, 38-42, 63-54, 92-78.