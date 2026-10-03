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Παναθηναϊκός AKTOR: Ο Χέιζ Ντέιβις στην 8άδα ξένων - Ποιος έμεινε εκτός

Ο Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις αντικατέστησε τον Τζέριαν Γκραντ στην 8άδα ξένων του Παναθηναϊκού AKTOR ενόψει της πρεμιέρας της Stoiximan GBL με τον Βίκος Φalcons Ιωαννίνων.

Ηλίας Λαλιώτης

Παναθηναϊκός AKTOR: Ο Χέιζ Ντέιβις στην 8άδα ξένων - Ποιος έμεινε εκτός
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Ο Παναθηναϊκός AKTOR έκανε το 3 στα 3 στην EuroLeague, επικρατώντας με 90-67 της Μακάμπι Τελ Αβίβ το βράδυ της Παρασκευής (2/10).

Πλέον, το Τριφύλλι στρέφεται στο ελληνικό πρωτάθλημα και την πρεμιέρα της Stoiximan GBL κόντρα στον Βίκος Φalcons Ιωαννίνων, την Κυριακή (4/10, 13:00).

Ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς, μάλιστα, προχώρησε σε αλλαγή στην 8άδα ξένων του Παναθηναϊκού AKTOR, με τον Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις να μπαίνει σε αυτή και να είναι διαθέσιμος για το αυριανό ματς.

Ο Αμερικανός φόργουορντ έκανε εξαιρετικό ντεμπούτο τη φετινή σεζόν, μετά τον τραυματισμό του. Ήταν ο MVP της αναμέτρησης με την Μακάμπι, μετρώντας 13 πόντους, 4 ασίστ, 4 ριμπάουντ, 1 κλέψιμο και 0 λάθη.

Εκτός της 8άδας που δηλώνεται στο ελληνικό ρόστερ έμεινε ο Τζέριαν Γκραντ, μαζί με τον Μουσταφά Φαλ, ο οποίος ακόμα δεν έχει πάρει το ελληνικό του διαβατήριο.

Έτσι, οι διαθέσιμοι ξένοι, εκ των οποίων πριν το ματς με την ομάδα των Ιωαννίνων θα επιλεχθούν οι έξι για την 12άδα αποτελούν οι: Σιλβέν Φρανσίσκο, Μπράνκου Μπάντιο, Ίζακ Μπόνγκα, Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις, Κέντρικ Ναν, Ματίας Λεσόρ, Χουάντσο Ερνανγκόμεθ και Γκέρσον Γιαμπουσέλε.

Eκτός της τελικής αποστολής αναμένεται να μείνουν ο Κέντρικ Ναν, ο οποίος εκτός από το γεγονός πως δεν είναι ακόμα έτοιμος, θα εκτίσει και την τιμωρία των δύο αγωνιστικών από το περσινό επεισόδιο με τον Ταϊρίκ Τζόουνς, αλλά και ο Χουάντσο Ερνανγκόμεθ, ο οποίος ταλαιπωρείται από μυικό σπασμό στη μέση.

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