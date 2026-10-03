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Παναθηναϊκός AKTOR: Η παρακάμερα της εμφατικής νίκης απέναντι στη Μακάμπι Τελ Αβίβ

Η «Πράσινη» παρακάμερα της ΚΑΕ Παναθηναϊκός από την εύκολη επικράτηση της ομάδας του Ομπράντοβιτς απέναντι στη Μακάμπι Τελ Αβίβ 

Παναθηναϊκός AKTOR: Η παρακάμερα της εμφατικής νίκης απέναντι στη Μακάμπι Τελ Αβίβ
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Ο Παναθηναϊκός AKTOR έπαιξε για σχεδόν 40 λεπτά ολοκληρωτικό μπάσκετ, πάτησε γκάζι από νωρίς, πήρε τεράστια διαφορά και δεν κοίταξε ποτέ του πίσω, κάνοντας το 3/3 στην Euroleague απέναντι στη Μακάμπι Τελ Αβίβ στο κατάμεστο Telekom Center Athens με τελικό σκορ 90-67.

Η «πράσινη» ΚΑΕ δημοσίευσε την παρακάμερα με στιγμές πριν το τζάμπολ, από την διάρκεια του αγώνα, αλλά και από τους πανηγυρισμούς στο φινάλε.

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