Παναθηναϊκός AKTOR: Η παρακάμερα της εμφατικής νίκης απέναντι στη Μακάμπι Τελ Αβίβ

Ο Παναθηναϊκός AKTOR έπαιξε για σχεδόν 40 λεπτά ολοκληρωτικό μπάσκετ, πάτησε γκάζι από νωρίς, πήρε τεράστια διαφορά και δεν κοίταξε ποτέ του πίσω, κάνοντας το 3/3 στην Euroleague απέναντι στη Μακάμπι Τελ Αβίβ στο κατάμεστο Telekom Center Athens με τελικό σκορ 90-67.

Η «πράσινη» ΚΑΕ δημοσίευσε την παρακάμερα με στιγμές πριν το τζάμπολ, από την διάρκεια του αγώνα, αλλά και από τους πανηγυρισμούς στο φινάλε.