Στην Τούμπα ο Γιούργκεν Κλοπ (pics)
Ο Γιούργκεν Κλοπ πραγματοποίησε την πρώτη αναγνωριστική του βόλτα στον αγωνιστικό χώρο της Τούμπας, ενόψει του αγώνα της Γερμανίας με την Ελλάδα για την 4η αγωνιστική του Nations League.
Στο γήπεδο της Τούμπας βρέθηκε ο Γιούργκεν Κλοπ, ενόψει της αναμέτρησης της εθνικής Γερμανίας με τη «γαλανόλευκη» για το Nations League (04/10, 21:45).
Ο «Normal One» εκμεταλλεύτηκε την ώρα που ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς παραχωρούσε τη συνέντευξη Τύπου της Εθνικής Ελλάδας και πάτησε για πρώτη φορά στην καριέρα του το χορτάρι του γηπέδου του ΠΑΟΚ.
Ο Γερμανός τεχνικός συνομίλησε με διεθνείς παίκτες και στελέχη της γερμανικής ομοσπονδίας πριν εισέλθει στην αίθουσα Τύπου για τις δικές του δηλώσεις ενόψει της αυριανής αναμέτρησης.
Δείτε φωτογραφίες: