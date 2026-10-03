Στην Τούμπα ο Γιούργκεν Κλοπ (pics)

Στο γήπεδο της Τούμπας βρέθηκε ο Γιούργκεν Κλοπ, ενόψει της αναμέτρησης της εθνικής Γερμανίας με τη «γαλανόλευκη» για το Nations League (04/10, 21:45).

Ο «Normal One» εκμεταλλεύτηκε την ώρα που ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς παραχωρούσε τη συνέντευξη Τύπου της Εθνικής Ελλάδας και πάτησε για πρώτη φορά στην καριέρα του το χορτάρι του γηπέδου του ΠΑΟΚ.

Ο Γερμανός τεχνικός συνομίλησε με διεθνείς παίκτες και στελέχη της γερμανικής ομοσπονδίας πριν εισέλθει στην αίθουσα Τύπου για τις δικές του δηλώσεις ενόψει της αυριανής αναμέτρησης.

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