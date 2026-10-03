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ΑΕΚ – Μαρούσι: Με λίγο κόσμο η πρεμιέρα στη SUNEL Arena - Αδειο το πέταλο των οργανωμένων

Η ΑΕΚ υποδέχθηκε το Μαρούσι, για την 1η αγωνιστική της Stoiximan GBL, με την παρουσία του κόσμου στη SUNEL Arena να είναι περιορισμένη και τους οργανωμένους να απουσιάζουν από το πέταλο.

Βαγγέλης Πάτας

ΑΕΚ – Μαρούσι: Με λίγο κόσμο η πρεμιέρα στη SUNEL Arena - Αδειο το πέταλο των οργανωμένων
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Η νέα σεζόν του ελληνικού πρωταθλήματος ξεκίνησε για την «Ένωση» με εντός έδρας παιχνίδι.

Στις εξέδρες του γηπέδου βρέθηκαν περίπου 2.000 φίλοι της «Ένωσης», με τους οργανωμένους, μάλιστα, να απουσιάζουν από το πέταλο.

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Η παρουσία του κόσμου ήταν γενικότερα περιορισμένη, με την εικόνα αυτή να έρχεται μετά από ένα καλοκαίρι κατά το οποίο η κίνηση στα εισιτήρια διαρκείας ήταν μικρότερη σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια, ενώ στο επίκεντρο βρέθηκε κι η συμφωνία για τη «συγκατοίκηση» με τον Ολυμπιακό.

Στο μεταξύ, «χλιαρές» αποδοκιμασίες ακούστηκαν από λιγοστά άτομα για τον Γιαννούλη Λαρεντζάκη, όταν εκείνος μπήκε για πρώτη φορά στο παρκέ, 6’02’’ πριν το τέλος της πρώτης περιόδου.

AEK SUNEL ARENA.jpg

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