Νίκη Βόλου - ΑΕΛ Novibet: Δυναμικό ξεκίνημα στο δεύτερο μέρος και ισοφάριση για τους «βυσσινί» (vid)
Το παιχνίδι στο «Π. Μαγουλάς» ξεκινά και πάλι από το... μηδέν.
Η ΑΕΛ βρήκε γρήγορα την απάντηση μετά την ανατροπή της Νίκης Βόλου στο πρώτο ημίχρονο, επαναφέροντας την ισορροπία στο παιχνίδι.
Μόλις στο 49ο λεπτό, ο Καμπετσής δημιούργησε τις προϋποθέσεις με το γύρισμά του και ο Αλμπάνης, αφού χρειάστηκε δεύτερη προσπάθεια, έστειλε την μπάλα στα δίχτυα για το 2-2.
Με το γκολ αυτό, οι δύο ομάδες ξεκινούσαν ουσιαστικά ξανά από την ίδια αφετηρία, με την αναμέτρηση να αποκτά εκ νέου αμφίρροπη μορφή.