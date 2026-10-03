Το παιχνίδι στο «Π. Μαγουλάς» ξεκινά και πάλι από το... μηδέν.

Η ΑΕΛ βρήκε γρήγορα την απάντηση μετά την ανατροπή της Νίκης Βόλου στο πρώτο ημίχρονο, επαναφέροντας την ισορροπία στο παιχνίδι.

Μόλις στο 49ο λεπτό, ο Καμπετσής δημιούργησε τις προϋποθέσεις με το γύρισμά του και ο Αλμπάνης, αφού χρειάστηκε δεύτερη προσπάθεια, έστειλε την μπάλα στα δίχτυα για το 2-2.

Με το γκολ αυτό, οι δύο ομάδες ξεκινούσαν ουσιαστικά ξανά από την ίδια αφετηρία, με την αναμέτρηση να αποκτά εκ νέου αμφίρροπη μορφή.