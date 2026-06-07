Αισχρή επίθεση του αντιπεριφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας στον Δημήτρη Γιαννακόπουλο

Ο Βασίλης Γιαννόπουλος, αντιπεριφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας, επιτέθηκε με αισχρό και αήθη σχόλιο στα στα social media στον Δημήτρη Γιαννακόπουλο. 

Αισχρή επίθεση του αντιπεριφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας στον Δημήτρη Γιαννακόπουλο
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Σάλο έχει προκαλέσει στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, αλλά και στην τοπική κοινότητα της Ηλείας, το αισχρό σχόλιο που έκανε ο Αντιπεριφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας, Βασίλης Γιαννόπουλος, στα social media σαν κοινός χούλιγκαν.

Δικηγόρος στο επάγγελμα, εκλέχθηκε Περιφερειακός σύμβουλος, με τον συνδυασμό του Νεκτάριου Φαρμάκη, ο οποίος είχε τη στήριξη της Νέας Δημοκρατίας και είναι οπαδός του Ολυμπιακού, όπως εύκολα μπορεί να διαπιστώσει κάποιος, βλέποντας το προφίλ του στο Facebook.

Αυτό δεν είναι σε καμία περίπτωση μεμπτό, ωστόσο, πολλοί από τους χιλιάδες φίλους του στα social media και πολίτες της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, τους οποίους εκπροσωπεί, σοκαρίστηκαν όταν είδαν να σχολιάζει σαν κοινός χούλιγκαν κάτω από μια δημοσίευση με δήλωση του Δημήτρη Γιαννακόπουλου για τον Γιώργο Μπαρτζώκα.

Δείτε τη σχετική δημοσίευση:

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Μάλιστα, αντιλαμβανόμενος τον σάλο που δημιούργησε αυτό το σχόλιο, ο Βασίλης Γιαννόπουλος το απέσυρε και προχώρησε σε ανάρτηση με την οποία δήλωνε μετανιωμένος και ζητούσε συγγνώμη από τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο.

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