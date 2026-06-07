Στο MSG για το Game 3 των τελικών του NBA ο Ντόναλντ Τραμπ - Ακυρώνονται watch parties των Νικς

Η Νέα Υόρκη ζει και αναπνέει για το Game 3 των Τελικών του NBA. Οι Νικς προηγούνται με 2-0 των Σπερς, με το τρίτο παιχνίδι να διεξάγεται στο φημισμένο Madison Square Gard. Παρών στην αναμέτρηση θα είναι και ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ. Τα μέτρα αναμένεται να είναι δρακόντεια, με τη διοίκηση της ομάδας να αγκάζεται να ακυρώσει όλα τα προγραμματισμένα watch parties πέριξ του γηπέδου, αφήνοντας στα «κρύα του λουτρού» χιλιάδες οπαδούς που ετοίμαζαν πάρτι στους δρόμους.

Αν και οι τιμές των εισιτηρίων έχουν εκτοξευθεί σε δυσθεώρητα ύψη, χιλιάδες φίλαθλοι που δεν κατάφεραν να εξασφαλίσουν μια θέση μέσα στις κερκίδες, είχαν σχεδιάσει να βρεθούν γύρω από το γήπεδο για να παρακολουθήσουν την αναμέτρηση σε γιγαντοοθόνες και να ζήσουν από κοντά τον παλμό.

Όπως είναι φυσικό, η παρουσία του Αμερικανού προέδρου κινητοποίησε τις μυστικές υπηρεσίες, με αποτέλεσμα τα μέτρα ασφαλείας μέσα και έξω από το γήπεδο να είναι κάτι παραπάνω από αυστηρά. Για τον λόγο αυτό, η ομάδα της Νέας Υόρκης ανακοίνωσε την αναβολή και την ακύρωση όλων των υπαίθριων watch parties που είχαν οργανωθεί στους γύρω δρόμους, καθώς η συγκέντρωση χιλιάδων ανθρώπων έξω από την αρένα κρίθηκε απαγορευτική για λόγους ασφαλείας.