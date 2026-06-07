Η στιγμή της κατάρρευσης του Έρικσεν στο φιλικό της Δανίας (video)

Σοκαριστικές στιγμές που πάγωσαν τον πλανήτη εκτυλίχθηκαν στη φιλική αναμέτρηση ανάμεσα στη Δανία και την Ουκρανία. Ο Κρίστιαν Έρικσεν κατέρρευσε ξαφνικά στον αγωνιστικό χώρο, προκαλώντας τεράστια ανησυχία, ξυπνώντας τις εφιαλτικές μνήμες από το EURO 2020, όταν ο Δανός σταρ είχε υποστεί ανακοπή καρδιάς.

Στο 64ο λεπτό της αναμέτρησης, ο 34χρονος χαφ ένιωσε έναν δυνατό πόνο στο στήθος, «διπλώθηκε» και έπεσε στο έδαφος, χάνοντας για λίγα λεπτά τις αισθήσεις του.

Τα ιατρικά επιτελεία και των δύο ομάδων έσπευσαν αμέσως πάνω του, προσφέροντάς του τις πρώτες βοήθειες μέσα σε ένα κλίμα απόλυτης αγωνίας και βουβαμάρας στο στάδιο. Ευτυχώς, ο Έρικσεν ανέκτησε τις αισθήσεις του πριν αποχωρήσει από τον αγωνιστικό χώρο. Μεταφέρθηκε με φορείο εκτός γηπέδου και διακομίστηκε εσπευσμένα στο πλησιέστερο νοσοκομείο προκειμένου να υποβληθεί σε όλες τις απαραίτητες και εξειδικευμένες εξετάσεις.

Δείτε τη στιγμή που ο Έρικσεν καταρρέει: