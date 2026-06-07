Εθνική Αλγερίας: Νέο συμβόλαιο στον Πέτκοβιτς

Ο 62χρονος Βόσνιος, με ελβετικό διαβατήριο, ανέλαβε την ομάδα της βορειοαφρικανικής χώρας το 2024 και κατάφερε να την οδηγήσει ξανά στα τελικά ενός Μουντιάλ, μετά από 12 χρόνια απουσίας από την κορυφαία ποδοσφαιρική διοργάνωση στον κόσμο.

Από την ημέρα που κάθησε στον πάγκο της εθνικής Αλγερίας ο Πέτκοβιτς την καθοδήγησε σε 51 συνολικά ματς, έχοντας 24 νίκες, τέσσερις ισοπαλίες και τρεις μόλις ήττες.