Τα νεότερα για τον Έρικσεν: Τι λέει ο γιατρός της Δανίας για την κατάρρευση

Καλά είναι τα πρώτα νέα για τον Κρίστιαν Έρικσεν, ο οποίος κατέρρευσε κατά τη διάρκεια του φιλικού της Δανίας με την Ουκρανία.

Ο έμπειρος μέσος έπεσε στο χορτάρι πιάνοντας το στήθος του, ωστόσο οι πρώτες ενδείξεις φαίνεται ότι είναι πολύ καλές.

Όπως αναφέρουν ΜΜΕ από τη Δανία, ο γιατρός της Ομοσπονδίας ανέφερε ότι ο Έρικσεν σηκώθηκε και περπάτησε για να μπει στο ασθενοφόρο, ενώ είχε τις αισθήσεις του. Φυσικά, μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο για τις απαραίτητες εξετάσεις.

Παράλληλο ο Μόρτεν Μπόεσεν τόνισε: «Όπως το αντιλήφθηκα εγώ, νομίζω ότι ο βηματοδότης του ενεργοποιήθηκε ενώ βρισκόταν στο παιχνίδι. Μου φάνηκε πως έπιασε το στήθος του και ίσως ακόμη και να φώναξε κάτι σαν “σταμάτα”. Τώρα θα αναλύσουν τον βηματοδότη του, επειδή μπορεί να δείξει ποια ήταν η υποκείμενη αιτία του περιστατικού. Ανέκτησε τις αισθήσεις του αρκετά γρήγορα. Πιστεύω ότι η συσκευή λειτούργησε ακριβώς όπως είχε σχεδιαστεί. Να τον επαναφέρει και να του σώσει τη ζωή».

Το μήνυμα στα μάτριξ του γηπέδου

«Το παιχνίδι ολοκληρώθηκε. Ο Κρίστιαν Έρικσεν είναι καλά στην υγεία του κάτω από αυτές τις συνθήκες».