· Δανία

Τα νεότερα για τον Έρικσεν: Τι λέει ο γιατρός της Δανίας για την κατάρρευση

Καλά είναι τα πρώτα νέα για τον Κρίστιαν Έρικσεν.

Τα νεότερα για τον Έρικσεν: Τι λέει ο γιατρός της Δανίας για την κατάρρευση
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Καλά είναι τα πρώτα νέα για τον Κρίστιαν Έρικσεν, ο οποίος κατέρρευσε κατά τη διάρκεια του φιλικού της Δανίας με την Ουκρανία.

Ο έμπειρος μέσος έπεσε στο χορτάρι πιάνοντας το στήθος του, ωστόσο οι πρώτες ενδείξεις φαίνεται ότι είναι πολύ καλές.

Όπως αναφέρουν ΜΜΕ από τη Δανία, ο γιατρός της Ομοσπονδίας ανέφερε ότι ο Έρικσεν σηκώθηκε και περπάτησε για να μπει στο ασθενοφόρο, ενώ είχε τις αισθήσεις του. Φυσικά, μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο για τις απαραίτητες εξετάσεις.

Παράλληλο ο Μόρτεν Μπόεσεν τόνισε: «Όπως το αντιλήφθηκα εγώ, νομίζω ότι ο βηματοδότης του ενεργοποιήθηκε ενώ βρισκόταν στο παιχνίδι. Μου φάνηκε πως έπιασε το στήθος του και ίσως ακόμη και να φώναξε κάτι σαν “σταμάτα”. Τώρα θα αναλύσουν τον βηματοδότη του, επειδή μπορεί να δείξει ποια ήταν η υποκείμενη αιτία του περιστατικού. Ανέκτησε τις αισθήσεις του αρκετά γρήγορα. Πιστεύω ότι η συσκευή λειτούργησε ακριβώς όπως είχε σχεδιαστεί. Να τον επαναφέρει και να του σώσει τη ζωή».

Το μήνυμα στα μάτριξ του γηπέδου

«Το παιχνίδι ολοκληρώθηκε. Ο Κρίστιαν Έρικσεν είναι καλά στην υγεία του κάτω από αυτές τις συνθήκες».

denmark-1200x800.jpg
COMMENTS
LATEST NEWS
22:59 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Μπερνάρντο Σίλβα: Επίσημη πρόταση από τη Μπαρτσελόνα

22:35 ΜΠΑΣΚΕΤ

Αισχρή επίθεση του αντιπεριφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας στον Δημήτρη Γιαννακόπουλο

22:24 NBA

Στο MSG για το Game 3 των τελικών του NBA ο Ντόναλντ Τραμπ - Ακυρώνονται watch parties των Νικς

22:05 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ντόργκου για Έρικσεν: «Μου είπε πως πριν τον αγώνα ένιωθε μια μικρή ενόχληση»

21:50 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Μίλησε με την οικογένειά του ο Έρικσεν - Το μήνυμά του

21:45 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

LIVE ΕΛΛΑΔΑ - ΙΤΑΛΙΑ

21:40 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Η στιγμή της κατάρρευσης του Έρικσεν στο φιλικό της Δανίας (video)

21:29 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Τα νεότερα για τον Έρικσεν: Τι λέει ο γιατρός της Δανίας για την κατάρρευση

21:14 MUNDIAL

Εθνική Αλγερίας: Νέο συμβόλαιο στον Πέτκοβιτς

21:03 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Σοκ στη Δανία: Κατέρρευσε στο φιλικό με την Ουκρανία ο Έρικσεν!

20:59 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ελλάδα-Ιταλία: Με αλλαγές η ενδεκάδα της Εθνικής

20:54 ΣΠΟΡ

Το ποσό που έβαλε στα ταμεία του ο Σβέρεφ μετά την κατάκτηση του Roland Garros

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Newsbomb.gr Queen.gr Gossip-tv.gr astrology.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved
photo
Δείτε τη λίστα σας