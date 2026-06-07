· Δανία

Μίλησε με την οικογένειά του ο Έρικσεν - Το μήνυμά του

Ο Κριστιάν Έρικσεν μίλησε με την οικογένειά του μετά την κατάρρευσή του.

Μίλησε με την οικογένειά του ο Έρικσεν - Το μήνυμά του
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Ολοένα και πιο ενθαρρυντικά νέα έρχονται στο φως της δημοσιότητας σχετικά με την κατάσταση του Κριστιάν Έρικσεν.

Ο έμπειρος Δανός μέσος, ο οποίος κατέρρευσε κατά τη διάρκεια του φιλικού με την Ουκρανία φαίνεται να είναι αρκετά καλά και να επικοινωνεί κανονικά με το περιβάλλον.

Όπως ανέφερε ο γιατρός της Εθνικής ομάδας ο 34χρονος ήθελε να χαιρετήσει του συμπαίκτες του, ενώ μίλησε και με την οικογένειά του, στην οποία είπε ένα απλό γεια, ωστόσο έδειξε ότι τα πηγαίνει καλύτερα.

Παράλληλα ο Μόρτεν Μπόεσεν τόνισε νωρίτερα: «Όπως το αντιλήφθηκα εγώ, νομίζω ότι ο βηματοδότης του ενεργοποιήθηκε ενώ βρισκόταν στο παιχνίδι. Μου φάνηκε πως έπιασε το στήθος του και ίσως ακόμη και να φώναξε κάτι σαν “σταμάτα”. Τώρα θα αναλύσουν τον βηματοδότη του, επειδή μπορεί να δείξει ποια ήταν η υποκείμενη αιτία του περιστατικού. Ανέκτησε τις αισθήσεις του αρκετά γρήγορα. Πιστεύω ότι η συσκευή λειτούργησε ακριβώς όπως είχε σχεδιαστεί. Να τον επαναφέρει και να του σώσει τη ζωή».

Όλοι οι συμπαίκτες του, αλλά και οι αντίπαλοι είναι συγκλονισμένοι για αυτό που έγινε, μόλις πέντε χρόνια από την κατάρρευση του Έρικσεν στο παιχνίδι με τη Φινλανδία για το Euro 2021.

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