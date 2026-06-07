Ντόργκου για Έρικσεν: «Μου είπε πως πριν τον αγώνα ένιωθε μια μικρή ενόχληση»

Σοκ έχει προκαλέσει στον ποδοσφαιρικό κόσμο η κατάρρευση του Κρίστιαν Έρικσεν κατά τη διάρκεια του φιλικού αγώνα της Δανίας με την Ουκρανία.

Οι εικόνες από τη στιγμή που ο έμπειρος μέσος έπιασε το στήθος του και κατέρρευσε στον αγωνιστικό χώρο «πάγωσαν» τους πάντες, ξυπνώντας μνήμες από τις δραματικές στιγμές που είχε βιώσει στο Euro 2020.

Ο άσος της Βόλφσμπουργκ μεταφέρθηκε άμεσα στο νοσοκομείο, ενώ η αναμέτρηση διακόπηκε οριστικά. Λίγη ώρα αργότερα, οι διεθνείς της Δανίας αποχώρησαν από το γήπεδο, αφού πρώτα σχημάτισαν έναν κύκλο στο κέντρο του αγωνιστικού χώρου και προσευχήθηκαν για τον συμπαίκτη τους.

Την ίδια ώρα, νέες πληροφορίες έρχονται στο φως σχετικά με την κατάσταση του Έρικσεν. Ο Πάτρικ Ντόργκου ήταν ο πρώτος συμπαίκτης του που μίλησε δημόσια για το περιστατικό, αποκαλύπτοντας πως ο 34χρονος χαφ τού είχε εκμυστηρευτεί πριν από τη σέντρα ότι αισθανόταν μια μικρή ενόχληση.

Παρά το πρόβλημα που αντιμετώπιζε, ο Έρικσεν επέλεξε να αγωνιστεί κανονικά, θεωρώντας πως δεν επρόκειτο για κάτι σοβαρό. Ωστόσο, αυτή η αρχική ενόχληση φαίνεται πως εξελίχθηκε σε ένα πολύ πιο σοβαρό επεισόδιο, το οποίο οδήγησε στην τρομακτική κατάρρευσή του μπροστά στα μάτια συμπαικτών, αντιπάλων και φιλάθλων.

Αναλυτικά όσα είπε

«Όλοι μας σοκαριστήκαμε! Ελπίζουμε όμως να γίνει καλά. Μου είπε πριν από τον αγώνα ότι ένιωθε μια μικρή ενόχληση, αλλά ήθελε να αγωνιστεί. Είναι ένας πολύ σημαντικός παίκτης για εμάς. Τον αγαπάμε όλοι και προσευχόμαστε γι’ αυτόν και την οικογένειά του».