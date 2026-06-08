Βόλος: Συνεχίζει την καριέρα του στην Κόστα Ρίκα ο Χουάνπι

Η Αλαχουελένσε ανακοίνωσε την απόκτηση του Χουάνπι, ο οποίος δεν ανανέωσε το συμβόλαιό του με τον Βόλο.

Βόλος: Συνεχίζει την καριέρα του στην Κόστα Ρίκα ο Χουάνπι
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Τίτλοι τέλους μπήκαν στη συνεργασία του Χουάνπι με τον Βόλο, καθώς ο Βενεζουελανός μεσοεπιθετικός αποφάσισε να μην ανανεώσει το συμβόλαιό του με την ομάδα της Μαγνησίας και να συνεχίσει την καριέρα του στην Κόστα Ρίκα.

Ο 31χρονος άσος, που αγωνίστηκε τα τελευταία δύο χρόνια στον Βόλο, αφήνει την Ελλάδα έχοντας καταγράψει 46 συμμετοχές, 7 γκολ και 3 ασίστ με τη φανέλα της θεσσαλικής ομάδας, αποτελώντας μία από τις βασικές επιθετικές επιλογές του συλλόγου.

Ο επόμενος σταθμός της καριέρας του θα είναι η Αλαχουελένσε, η οποία ανακοίνωσε την απόκτησή του με συμβόλαιο διάρκειας δύο ετών.

Στην ανακοίνωσή της, η ομάδα της Κόστα Ρίκα στάθηκε στη μεγάλη εμπειρία του ποδοσφαιριστή, τονίζοντας πως διαθέτει περισσότερες από 280 επαγγελματικές συμμετοχές, παραστάσεις από πρωταθλήματα της Ευρώπης, της Ασίας και της Αμερικής, καθώς και 28 συμμετοχές με την Εθνική ομάδα της Βενεζουέλας.

Παράλληλα, υπογράμμισε ότι ο Χουάνπι έχει αγωνιστεί σε δύο διοργανώσεις Copa América και έρχεται για να προσφέρει ποιότητα, δημιουργία και πολύτιμη διεθνή εμπειρία στο ρόστερ της.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Βενεζουελανός μεσοεπιθετικός έχει αγωνιστεί και με τη φανέλα του Παναιτωλικού στο ελληνικό πρωτάθλημα.«Καλώς ήρθες στη μαυροκόκκινη οικογένεια, Χουάνπι», ανέφερε χαρακτηριστικά η Αλαχουελένσε, καλωσορίζοντας το νέο της μεταγραφικό απόκτημα.

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