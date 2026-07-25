· ΠΑΟΚ

Πιο κοντά στον Γιαννούλη ο ΠΑΟΚ: Παράλληλες κινήσεις για χαφ και επιθετικό

Ο ΠΑΟΚ έχει προχωρήσει τις επαφές με την Άουγκσμπουργκ για την επιστροφή του Δημήτρη Γιαννούλη, ενώ συνεχίζει την αναζήτηση για μέσο και φορ.

Πιο κοντά στον Γιαννούλη ο ΠΑΟΚ: Παράλληλες κινήσεις για χαφ και επιθετικό
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ο «Δικέφαλος του Βορρά» βρίσκεται σε προχωρημένες επαφές με τη γερμανική ομάδα για την απόκτηση του διεθνή αριστερού μπακ, την ώρα που συνεχίζει παράλληλα τον μεταγραφικό σχεδιασμό του για την ενίσχυση σε μεσαία γραμμή κι επίθεση.

Η επιστροφή του Γιαννούλη στην Τούμπα αποτελεί μία από τις βασικές προτεραιότητες του ΠΑΟΚ, με τις δύο πλευρές να έχουν κάνει σημαντικά βήματα προς την επίτευξη συμφωνίας. Τόσο η ομάδα της Θεσσαλονίκης, όσο κι ο ίδιος ο ποδοσφαιριστής επιθυμούν την ολοκλήρωση της μετακίνησης, με τις τελευταίες επαφές με την Άουγκσμπουργκ να βρίσκονται σε προχωρημένο στάδιο.

Οι «ασπρόμαυροι» έχουν βελτιώσει σημαντικά την πρότασή τους, προκειμένου να πλησιάσουν τις απαιτήσεις της Άουγκσμπουργκ, ενώ από την πλευρά του Γιαννούλη και του εκπροσώπου του έχει μεταφερθεί ξεκάθαρα η επιθυμία του παίκτη να επιστρέψει στον ΠΑΟΚ. Στον σύλλογο υπάρχει αισιοδοξία πως μέσα στην επόμενη εβδομάδα μπορεί να υπάρξουν οριστικές εξελίξεις στην υπόθεση.

Ο 30χρονος αμυντικός δεν θα αγωνιστεί στο φιλικό της Άουγκσμπουργκ απέναντι στη Σααρμπρίκεν, καθώς αντιμετωπίζει πρόβλημα με κάταγμα στο δάχτυλο. Την ίδια στιγμή, η γερμανική ομάδα προχώρησε στην απόκτηση νεαρού αριστερού μπακ από τη Χόφενχαϊμ, μια κίνηση που ενισχύει την εκτίμηση πως προετοιμάζεται για την πιθανή αποχώρηση του Γιαννούλη.

Ο σχεδιασμός του ΠΑΟΚ, ωστόσο, δεν αφορά μόνο το αριστερό άκρο της άμυνας. Οι Θεσσαλονικείς θέλουν να προσθέσουν έναν ακόμη μέσο στο ρόστερ, σύμφωνα με την επιθυμία του Αλέσιο Λίσι, εξετάζοντας παράλληλα την περίπτωση Ισπανού ποδοσφαιριστή που έχει ξεχωρίσει ο Ιταλός τεχνικός.

Την ίδια ώρα, στην Τούμπα συνεχίζεται η αναζήτηση για την απόκτηση επιθετικού, προκειμένου να καλυφθεί το κενό που άφησε ο Γιώργος Γιακουμάκης. Η περίπτωση του Χοσέλου παραμένει στη λίστα, καθώς ο Ισπανός επιθετικός κυκλοφορεί ελεύθερος, ενώ εξετάζεται και η λύση ενός Νορβηγού στράικερ.

COMMENTS
LATEST NEWS
14:49 ΣΠΟΡ

World Cup: Η ώρα και το κανάλι του μεγάλου τελικού της Ελλάδας

14:47 ΣΠΟΡ

Ιταλία – Ελλάδα 9-10: «Γαλανόλευκη» για χρυσό! – Στον τελικό του World Cup με ήρωα τον Τζωρτζάτο!

14:44 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Στην Ατλέτικο Μαδρίτης ο Κανγκ-Ιν Λι

14:35 SUPER LEAGUE

«Ο Τζολάκης περνάει ιατρικά στην Αθήνα και ενσωματώνεται στην προετοιμασία της Χαλ»

14:15 ΣΠΟΡ

Ιταλία – Ελλάδα: Τρομερός Τζωρτζάτος κράτησε «ζωντανή» την Εθνική!

14:10 SUPER LEAGUE

Ο Παναιτωλικός ανακοίνωσε τον Νόβιτσα Εράκοβιτς

14:07 EUROLEAGUE

EuroLeague: Οι κορυφαίες στιγμές του Κέντρικ Ναν σε ένα εντυπωσιακό βίντεο

13:52 ΣΠΟΡ

Παναθηναϊκός: «Φάρος ελπίδας σε χώρα που χαρίζονται γήπεδα, χρέη, τίτλοι»

13:42 GREEK BASKET LEAGUE

Τολιόπουλος: «Πλέον στον Άρη νιώθω σαν το σπίτι μου»

13:35 EUROLEAGUE

Επέστρεψε στη Βαλένθια ο Λούκας Μαρί

13:08 ΣΠΟΡ

Κωπηλασία: Δύο χρυσά μετάλλια για την Ελλάδα στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Κ23

12:46 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Έλληνες εξωτερικού: Στη Φαμαλικάο ο Γιώργος Κούτσιας

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Newsbomb.gr Queen.gr Gossip-tv.gr astrology.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved
photo
Δείτε τη λίστα σας