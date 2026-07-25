Πιο κοντά στον Γιαννούλη ο ΠΑΟΚ: Παράλληλες κινήσεις για χαφ και επιθετικό

Ο «Δικέφαλος του Βορρά» βρίσκεται σε προχωρημένες επαφές με τη γερμανική ομάδα για την απόκτηση του διεθνή αριστερού μπακ, την ώρα που συνεχίζει παράλληλα τον μεταγραφικό σχεδιασμό του για την ενίσχυση σε μεσαία γραμμή κι επίθεση.

Η επιστροφή του Γιαννούλη στην Τούμπα αποτελεί μία από τις βασικές προτεραιότητες του ΠΑΟΚ, με τις δύο πλευρές να έχουν κάνει σημαντικά βήματα προς την επίτευξη συμφωνίας. Τόσο η ομάδα της Θεσσαλονίκης, όσο κι ο ίδιος ο ποδοσφαιριστής επιθυμούν την ολοκλήρωση της μετακίνησης, με τις τελευταίες επαφές με την Άουγκσμπουργκ να βρίσκονται σε προχωρημένο στάδιο.

Οι «ασπρόμαυροι» έχουν βελτιώσει σημαντικά την πρότασή τους, προκειμένου να πλησιάσουν τις απαιτήσεις της Άουγκσμπουργκ, ενώ από την πλευρά του Γιαννούλη και του εκπροσώπου του έχει μεταφερθεί ξεκάθαρα η επιθυμία του παίκτη να επιστρέψει στον ΠΑΟΚ. Στον σύλλογο υπάρχει αισιοδοξία πως μέσα στην επόμενη εβδομάδα μπορεί να υπάρξουν οριστικές εξελίξεις στην υπόθεση.

Ο 30χρονος αμυντικός δεν θα αγωνιστεί στο φιλικό της Άουγκσμπουργκ απέναντι στη Σααρμπρίκεν, καθώς αντιμετωπίζει πρόβλημα με κάταγμα στο δάχτυλο. Την ίδια στιγμή, η γερμανική ομάδα προχώρησε στην απόκτηση νεαρού αριστερού μπακ από τη Χόφενχαϊμ, μια κίνηση που ενισχύει την εκτίμηση πως προετοιμάζεται για την πιθανή αποχώρηση του Γιαννούλη.

Ο σχεδιασμός του ΠΑΟΚ, ωστόσο, δεν αφορά μόνο το αριστερό άκρο της άμυνας. Οι Θεσσαλονικείς θέλουν να προσθέσουν έναν ακόμη μέσο στο ρόστερ, σύμφωνα με την επιθυμία του Αλέσιο Λίσι, εξετάζοντας παράλληλα την περίπτωση Ισπανού ποδοσφαιριστή που έχει ξεχωρίσει ο Ιταλός τεχνικός.

Την ίδια ώρα, στην Τούμπα συνεχίζεται η αναζήτηση για την απόκτηση επιθετικού, προκειμένου να καλυφθεί το κενό που άφησε ο Γιώργος Γιακουμάκης. Η περίπτωση του Χοσέλου παραμένει στη λίστα, καθώς ο Ισπανός επιθετικός κυκλοφορεί ελεύθερος, ενώ εξετάζεται και η λύση ενός Νορβηγού στράικερ.