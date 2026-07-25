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Αργεντινή: Η επιστολή του Ινφαντίνο για την «αλμπισελέστε»

Η AFA (Ομοσπονδία ποδοσφαίρου Αργεντινής) έδωσε στη δημοσιότητα την επιστολή του προέδρου της FIFA, μια μέρα μετά τον τελικό του Μουντιάλ. 

Αργεντινή: Η επιστολή του Ινφαντίνο για την «αλμπισελέστε»
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Σε αυτή, εκφράζει την εκτίμησή του στην εθνική ομάδα της Αργεντινής για την απόδοσή της στο κορυφαίο αθλητικό γεγονός του κόσμου. Ο Τζιάνι Ινφαντίνο τόνισε τον αντίκτυπο της Αργεντινής στο τουρνουά, την ηγεσία του Λιονέλ Σκαλόνι και το πάθος των Αργεντινών οπαδών που υποστήριξαν την ομάδα σε όλη τη διάρκεια της διοργάνωσης.

Η επιστολή του Τζιάνι Ινφαντίνο προς την AFA:

«Αγαπητέ κύριε Πρόεδρε:

Την Κυριακή 19 Ιουλίου 2026, στο υπέροχο στάδιο Νέας Υόρκης-Νιου Τζέρσεϊ, η Αργεντινή κατέκτησε το ασημένιο μετάλλιο στο Παγκόσμιο Κύπελλο FIFA 2026, μετά από έναν συναρπαστικό τελικό εναντίον της Ισπανίας. Θα ήθελα να επαναλάβω τα ειλικρινή μου συγχαρητήρια για αυτό το σημαντικό νέο επίτευγμα για το ποδόσφαιρο της Αργεντινής.

Το Παγκόσμιο Κύπελλο FIFA 2026 θα μείνει στη μνήμη μας ως μια αξέχαστη γιορτή του ποδοσφαίρου, που χαρακτηρίζεται από θεαματικούς αγώνες, την ανάδειξη νέων ταλέντων, την παρουσία των μεγαλύτερων προσωπικοτήτων του αθλήματος και την εξαιρετική ατμόσφαιρα στα γεμάτα με οπαδούς γήπεδα. Η υπέροχη εμφάνιση της Αλμπισελέστε έπαιξε επίσης καθοριστικό ρόλο στο να γίνει αυτή η διοργάνωση μια εξαιρετική εκδήλωση που καθήλωσε εκατομμύρια λάτρεις του ποδοσφαίρου παγκοσμίως.

Παρακαλώ μεταφέρετε τα ειλικρινή μου συγχαρητήρια σε όλους όσους συνέβαλαν σε αυτό το υπέροχο αποτέλεσμα: τους παίκτες, τον προπονητή Λιονέλ Σκαλόνι, το προπονητικό και ιατρικό προσωπικό και, φυσικά, τους πολλούς οπαδούς που υποστήριξαν και επευφημούσαν την ομάδα καθ' όλη τη διάρκεια της διοργάνωσης.

Αυτές οι νίκες είναι πάντα καρπός συνεχούς δουλειάς, επαγγελματισμού και προσοχής στη λεπτομέρεια, αλλά και πάθους, αφοσίωσης και αγάπης για αυτό το υπέροχο άθλημα. Όλα αυτά υποδηλώνουν ένα πολύ ελπιδοφόρο μέλλον και αναμφίβολα θα ανοίξουν τον δρόμο για νέες και μεγάλες επιτυχίες για το ποδόσφαιρο της Αργεντινής.

Σας εύχομαι, κύριε Πρόεδρε, ό,τι καλύτερο στις επερχόμενες διοργανώσεις και ελπίζω να σας ξαναδώ πολύ σύντομα.

Με όλη μου τη φιλία,

Τζιάνι Ινφαντίνο».

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