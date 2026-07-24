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Μεγάλη κίνηση από την Τότεναμ: «Κλείνει» τον Πέδρο Νέτο από την Τσέλσι

Μια σημαντική μεταγραφή είναι έτοιμη να ενεργοποιήσει η Τότεναμ, με τους «πετεινούς» να έχουν συμφωνήσει με την Τσέλσι για την μεταγραφή του Πέδρο Νέτο έναντι 55 εκατομμυρίων.

Μεγάλη κίνηση από την Τότεναμ: «Κλείνει» τον Πέδρο Νέτο από την Τσέλσι
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Προ των πυλών της Τότεναμ φαίνεται να βρίσκεται ο Πέδρο Νέτο, με την ομάδα του Λονδίνου να έχει φτάσει σε καταρχήν συμφωνία με την Τσέλσι για τη μετακόμιση του Πορτογάλου εξτρέμ στο βόρειο Λονδίνο.

Σύμφωνα με το BBC Sports, οι δύο πλευρές βρίσκονται στις τελικές επαφές για τη διευθέτηση των τελευταίων λεπτομερειών, με το οικονομικό σκέλος του deal να αγγίζει τα 55 εκατομμύρια λίρες (περίπου 64,3 εκατ. ευρώ).

Ο 26χρονος διεθνής μεσοεπιθετικός αναμένεται να βάλει την υπογραφή του σε πενταετές συμβόλαιο συνεργασίας, στο οποίο θα περιλαμβάνεται και οψιόν ανανέωσης για ακόμα έναν χρόνο.

Ο Νέτο προέρχεται από μια γεμάτη και παραγωγική χρονιά με τη φανέλα της Τσέλσι, καταγράφοντας 52 εμφανίσεις με απολογισμό 10 γκολ και 10 ασίστ σε όλες τις διοργανώσεις, ενώ έδωσε το «παρών» και στο Παγκόσμιο Κύπελλο με την εθνική Πορτογαλίας, μοιράζοντας μία ασίστ.

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