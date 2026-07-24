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Αποκάλυψη Παρέδες: «Ο Μέσι είχε αποφασίσει πως θα ήταν ο τελευταίος του αγώνας με την Αργεντινή»

Ο άσος της Μπόκα Τζούνιορς μίλησε για τον Λιονέλ Μέσι, τη στιγμή που όλος ο πλανήτης περιμένει την απόφαση του 39χρονου για το αν θα ξαναφορέσει τη φανέλα της «αλμπισελέστε». 

Αποκάλυψη Παρέδες: «Ο Μέσι είχε αποφασίσει πως θα ήταν ο τελευταίος του αγώνας με την Αργεντινή»
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Ο Λιονέλ Μέσι ακόμη δεν έχει κάνει καμία ανακοίνωση, αναφορικά με το αν θα αγωνιστεί ξανά με την Εθνική Αργεντινής. Ο Λεάντρο Παρέδες, συμπαίκτης και φίλος του «Λέο», έκανε δηλώσεις σχετικά με το θέμα, οι οποίες μάλλον δεν θα αρέσουν στους ποδοσφαιρόφιλους.

Όπως αποκάλυψε ο χαφ της Μπόκα Τζούνιορς, ο Μέσι είχε πάρει την απόφασή του να είναι ο τελικός του Μουντιάλ 2026, η τελευταία του αναμέτρηση με τη φανέλα της Αργεντινής.

Χαρακτηριστικά είπε:

«Νομίζω ότι είχε ήδη αποφασίσει ότι αυτός, ο τελικός του Παγκοσμίου Κυπέλλου, θα ήταν ο τελευταίος του αγώνας με την εθνική ομάδα. Ελπίζω όχι. Ελπίζω να μπορέσει να συνεχίσει να παίζει. Θα είναι δική του απόφαση και, όποια κι αν είναι η επιλογή του, αν τον κάνει χαρούμενο, θα μας κάνει και εμάς χαρούμενους. Οπότε, το ελπίζουμε».

Ο Λιονέλ Μέσι μετά τον τελικό στο Νιου Τζέρσεϊ ξέσπασε σε κλάματα, ενώ αγωνίστηκε φορώντας παπούτσια που έγραφαν «El Último Tango». Δηλαδή «το τελευταίο τανγκό».

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