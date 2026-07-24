· Γκόλντεν Στέιτ Ουόριορς · Κλίβελαντ Καβαλίερς

«Ενδιαφέρον από Καβαλίερς και Γουόριορς για τον Χεζόνια»

Σύμφωνα με τα όσα μετέδωσε ο δημοσιογράφος του ESPN, Σαμς Σαράνια, Κλίβελαντ Καβαλίερς και Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς είναι δύο από τις ομάδες που έχουν δείξει το περισσότερο ενδιαφέρον για τον Μάριο Χεζόνια.

«Ενδιαφέρον από Καβαλίερς και Γουόριορς για τον Χεζόνια»
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Στο απόλυτο σίριαλ του καλοκαιριού εξελίσσεται η κατάσταση γύρω από το μέλλον του Μάριο Χεζόνια, με τον Κροάτη φόργουορντ προς το παρών να αποτελεί παρελθόν από τη Ρεάλ Μαδρίτης, έχοντας καταβάλλει το out ύψους 850.000 ευρώ για ομάδες του NBA που είχε ορίσει στο συμβόλαιό του.

Ο 31χρονος θα συνεχίσει κατά πάσα πιθανότητα την καριέρα του στο NBA, με τον insider του ESPN, Σαμς Σαράνια, να αναφέρει πως υπάρχει ενδιαφέρον για την περίπτωσή του, κυρίως από Κλίβελαντ Καβαλίερς και Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς.

Τα δύο franschise πιέζουν για την υπογραφή του έμπειρου φόργουορντ και αναμένεται τις επόμενες ώρες να υπάρξουν οριστικές εξελίξεις, ώστε να μάθουμε σε ποια ομάδα εντέλει θα καταλήξει, επιστρέφοντας στον μαγικό κόσμο μετά από τη σεζόν 2019-20 και το πέρασμά του από τους Πόρτλαντ Τρέιλ Μπλέιζερς.

Τη σεζόν που μας πέρασε, ο Χεζόνια πραγματοποίησε εξαιρετικές εμφανίσεις με τη φανέλα της Ρεάλ, έχοντας κατά μέσο όρο 13.3 πόντους, 4.1 ριμπάουντ και 2.4 ασίστ ανά αγώνα στην EuroLeague.

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